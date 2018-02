België krijgt eigen partij voor de dieren

Vandaag wordt in ons land een nieuwe politieke dierenpartij voorgesteld. De partij gaat zo de Nederlandse Partij voor de Dieren achterna, die al sinds 2006 in de Tweede Kamer zetelt. Daar is de partij niet langer een idealistisch clubje, maar wel een overtuigde speler op het politieke veld. “Hopelijk zet dit druk op de tradi­tionele partijen om nog meer in te zetten op dierenwelzijn”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.