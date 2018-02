Deurne - In de Knyffstraat in Deurne, op het kruispunt met de De Sevillastraat, is zondagavond een schietincident gebeurd. Er werd een viertal schoten gelost.

Volgens de politie vielen er geen gewonden, er werd wel een zwangere vrouw in shock weggebracht. Over het motief bestaat nog geen duidelijkheid. De verdachten vluchtten weg in een auto, zij blijven op te sporen. Er werden enkele 9 millimeterhulzen gevonden.