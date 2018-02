Gewezen directeur-generaal over nieuw Brussels schandaal: “Ik lag buiten na vragen over contract”

Brussel - De voormalige directeur-generaal van de in opspraak gekomen Brusselse vzw Gial, Yves Vander Auwera, beweert dat hij in 2016 werd buitengezet nadat hij vragen had gesteld over het miljoenenconsultancycontract met een van de directeurs. Dat zegt hij in De Morgen.

Afgelopen vrijdag kwam Gial in opspraak omdat directeur Michel Leroy achttien jaar lang tot 1.000 euro per dag verdiende als zelfstandige. Het contract werd in december na een audit stopgezet.

LEES OOK. Nieuw Brussels schandaal: “Waarom is een audit nodig om te beseffen dat je een directeur niet uitbetaalt als zelfstandige?”

Maar de vzw kwam eerder al in de vuurlinie terecht: in 2016 moest de pas tien maanden eerder aangestelde directeur-generaal Yves Vander Auwera gedwongen ontslag nemen. In een anonieme open brief wreven een aantal personeelsleden hem financiële malversaties aan.

In een reactie aan De Morgen stelt Vander Auwera het verhaal nu in een ander daglicht: hij zegt hij dat hij is buitengewerkt omdat hij toen zelf toevallig op het omstreden contract was gestoten. “Ik wist dat Michel de 65 naderde en vroeg me af wat er was afgesproken over zijn vertrek. Ik heb het contract opgevraagd in 2016. Ik heb er vragen over gesteld. Kort daarna lag ik buiten”, zegt hij. “Men heeft me toen in een open brief en in de media reizen naar Frankrijk en de Verenigde Staten op kosten van Gial aangewreven. Ik kan aantonen dat dat één voor één studiereizen waren en dat schepen Mohamed Ouriaghli op één ervan mijn reisgezel was.”

LEES OOK. Opnieuw wantoestanden bij Brusselse VZW: directeur verdiende 18 jaar lang 1.000 euro per dag als schijnzelfstandige

Ouriaghli stelde zich destijds namens de stad Brussel burgerlijke partij tegen Vander Auwera. Die laatste vecht zijn ontslag nog altijd aan voor de arbeidsrechtbank in Brussel. Volgens de gewezen directeur-generaal is er ook een verband tussen de procedure en het stopzetten van het contract. “Op 5 december 2017 hebben wij onze conclusies neergelegd. Daarin heb ik met mijn advocaat de chronologie gemaakt van de gebeurtenissen voorafgaand aan mijn ontslag. Daarin spreken we heel expliciet over het contract van Leroy. Enkele dagen na 5 december heeft de stad Brussel een einde gemaakt aan dat contract. Omdat men goed wist dat men dit niet langer intern zou kunnen houden. De audit waar men het nu over heeft, dateert al van 27 oktober.”