Alveringem - In Stavele, bij het West-Vlaamse Alveringem, is maandagochtend een zware brand uitgebroken. Het vuur is bijzonder hevig. Wellicht is een tiental dieren in de brand gebleven.

De brand brak omstreeks 4.30 uur uit bij een landbouwbedrijf in de Roggestraat. Vijf korpsen van de brandweer zijn aanwezig om de brand te bestrijden. De schade aan de stal is bijzonder groot. Wellicht heeft een tiental koeien de brand niet overleefd.