Gruwelijke details op eerste dag van proces seksuele seriedoder Renaud Hardy: “Vergissing van de natuur”

Mechelen - De assisenzaak tegen Renaud Hardy, de man uit Mechelen die beschuldigd wordt van twee moorden en twee moordpogingen, is maandagochtend officieel van start gegaan. Hardy liet al meteen van zich spreken. Op de vraag van de assisenvoorzitter naar zijn huidige woonplaats antwoordde Hardy cynisch: “Hasselt Hilton”. De assisenzaal kreeg gruwelijke details te horen van hoe Hardy een van zijn slachtoffers verkrachtte en vermoordde. Advocaten omschrijven hem als een “vergissing van de natuur” en een “vrouwenhater”.

De zaak is maandagochtend met een half uur vertraging van start gegaan. Rond 9.30 uur namen de vijf vrouwen en zeven mannen van de volksjury plaats. De assisenzaal zit afgeladen vol met toeschouwers, burgerlijke partijen en persmensen. Tien minuten later verklaarde voorzitter Dirk Thys de zitting van het Tongerse hof van assisen voor geopend.

Hardy werd vervolgens de zittingszaal binnengeleid. Hij is gekleed in een lichtbruine gevangenisplunje, de bril boven op zijn kaal hoofd en met een dikke map documenten onder de arm. Voorzitter Dirk Thys vroeg vervolgens naar zijn identiteit. Hardy lijdt aan de ziekte van Parkinson en moet hiervoor de nodige medicatie nemen. Met zijn armen gekruist luisterde hij naar de uiteenzetting van de voorzitter over het procesverloop. Even later sprak hij zijn eerste - cynische - woorden. “Hasselt Hilton”, antwoordde hij toen Thys vroeg naar zijn huidige woonplaats.

Gruwelijk

Tijdens de eerste zitting van het proces blijkt hoe gruwelijk de moord is die de beklaagde heeft gepleegd op Berlinda Doms uit Hofstade. Die moord vond plaats in de nacht van 16 op 17 september. Hardy maakte camerabeelden van de moord.

Alexandra Van Kelst. Foto: Tom Palmaers

Openbaar aanklager Alexandra Van Kelst beschreef tijdens het voorlezen van de akte wat er op de beelden te zien is. Hardy gebruikt daarin zeer expliciete taal, terwijl hij Linda Doms verkracht en slaat. Linda Doms schreeuwt het meermaals uit van de pijn. Hardy spreekt haar uiterst denigrerend aan, en verwijst ook naar het feit dat hij voordien nooit seks met haar had mogen hebben.

Op de beelden is ook een repetitief geluid te horen. Na onderzoek zou blijken dat het mogelijk om een elektrische pepermolen gaat. Hardy’s DNA zou later op die pepermolen teruggevonden worden, net als dat van Linda Doms.

Aan de speurders zou Hardy later verklaren dat hij Doms vermoordde omdat ze was gaan rondvertellen dat hij in de gevangenis had gezeten.

Schijnbaar onbewogen

Hardy zelf luistert schijnbaar onbewogen naar de voorlezing van de akte van beschuldiging. Af en toe sluit hij zijn ogen. Dan weer richt hij zijn blik naar het plafond van de assisenzaal. Hardy wordt omschreven als een seksuele seriedoder.

“Vergissing van moeder natuur”

Walter Damen. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Volgens advocaat Walter Damen, die een van de burgerlijke partijen bijstaat, is de beklaagde een “vergissing van moeder natuur”. “Zo’n filmpje, dat zegt iets over iemands karakter. Wie een verkrachting en een moord filmt om die achteraf op zijn gemak te bekijken, die is een vergissing van moeder natuur. Dat hij een man zonder normbesef is, is ook gebleken uit de voorlezing van de akte.”

Damens cliënt is Annie H. De vermeende seriemoordenaar wordt verdacht van poging moord: in september 2014 stond hij op de deur van H. te bonken, een vrouw die hij niet kende. Uiteindelijk geraakte hij niet binnen. “Hij wordt terecht beschuldigd van poging moord op mijn cliënt”, zegt Damen. “Was hij wel binnengeraakt, dan was ook zij slachtoffer geworden van Hardy. Zij heeft dat zelf ook zo beleefd: deze goede vrouw was hierdoor enorm geschrokken.”

Damen verwacht dat Hardy levenslang zal krijgen. “En ik denk dat hij dat zelf ook beseft. Mogelijk zal hij de ziekte van Parkinson inroepen om zijn daden te verantwoorden, zoals hij die al vaker gebruikt heeft wanneer hem dat uitkomt.”

Antwoorden op het waarom van de daden, verwacht Damen niet.

“Vrouwenhater”

Jef Vermassen. Foto: BELGA

De gruwelijke daden waarvan Hardy wordt beschuldigd, zijn ingegeven door zijn haat voor vrouwen. Dat is althans de conclusie van advocaat Jef Vermassen, die optreedt voor actrice Veerle Eyckermans. “Zijn haat tegen vrouwen verklaart de daden van deze seksueel geobsedeerde sadist. Iedereen moet boeten voor het feit dat hij ziek is.”

In februari 2015 probeerde Hardy haar om het leven te brengen. Eyckermans kon zichzelf uiteindelijk wel in veiligheid brengen, en een buurman werd gealarmeerd door haar geschreeuw. “Eyckermans heeft lang immense schrik gehad, dat gaat nu iets beter”, zegt Vermassen. “Met het proces wil ze zo weinig mogelijk te maken te hebben - ze wil uit de belangstelling blijven.”

Lang bleef Hardy zijn betrokkenheid bij de poging tot moord op Eyckermans ontkennen, maar kort voor de start van het proces bekende hij. “Eindelijk heeft hij zijn verantwoordelijkheid opgenomen”, aldus Vermassen. “Intussen gaat het wel niet goed met mijn cliënte: ze heeft last van posttraumatische stress. Moeten horen dat hij haar eigenlijk wilde vermoorden, dat doet iets met een mens. Bovendien heeft ze ook een minderjarige dochter.”

Jos Vander Velpen. Foto: Tom Palmaers

Eyckermans zal het proces grotendeels links laten liggen. “Ze kan niet dulden dat ze daar hem zou zien, maar komt wel getuigen”, zegt Vermassen. Het waarom van de daden is voor Vermassen deels opgelost. “Zijn haat tegen vrouwen verklaart de daden van deze seksueel geobsedeerde sadist”, meent Vermassen. “Iedereen moet boeten voor het feit dat hij ziek is.”

“Dichter bij waarheid komen”

Voor Jos Vander Velpen, advocaat van een van de burgerlijke partijen, moet het proces dienen om dichter bij de waarheid te komen. “Tijdens het onderzoek zijn nog veel grijze zones open gebleven”, aldus Vander Velpen maandagochtend bij zijn aankomst aan het assisenhof in Tongeren. “Hardy heeft beloofd dat hij zijn kaarten tijdens het proces op tafel zou leggen. Het enige dat telt voor de nabestaanden is te weten wat er gebeurd is, en waarom.” Vander Velpen staat in Tongeren de nabestaanden bij van Linda Doms.

Advocaat burgerlijke partijen: “Nabestaanden willen weten waarom?”

Jarenlang ontkend

Hardy heeft de feiten jarenlang ontkend, maar kort voor zijn proces ging hij tot bekentenissen over rond de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts en de moordpogingen op Veerle Eyckermans en de 68-jarige Annie H. in Bonheiden. Bij die laatste had hij geprobeerd binnen te dringen, maar speelde zijn inbussleutel kwijt, die hij voor zijn modelbouw gebruikte. Op de schroevendraaier zat zijn DNA.

Maria Walschaerts werd in mei 2014 in haar huis in Mechelen door haar zoon dood aangetroffen, nadat de buurvrouw alarm had geslagen. Ze lag halfnaakt op de vloer in de slaapkamer. Ze had kneuzingen in haar gezicht en over de rest van haar lichaam. In haar hals waren er sporen van drukkend, toesnoerend geweld. Er werd DNA aangetroffen van een tot dan onbekende manspersoon.

Op 30 september 2014 was Hardy eigenlijk van plan een gezin in Bonheiden uit te moorden, maar hij vond het huis niet. Hij daagde toen op aan de woning van de 68-jarige Annie. De vrouw hoorde gebonk op de ramen, stak de lichten aan en begon te roepen, waarna het stil werd. Een dag nadat hij probeerde bij Annie binnen te dringen, nam Hardy een vrouw in Mechelen met een loodjesgeweer onder vuur. Voor deze beschieting is hij in 2015 correctioneel veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Toen was nog niet geweten dat Hardy al een moord op zijn naam had staan.

Etensresten

Op 14 februari 2015 kwam Veerle Eyckermans thuis. Ze strooide buiten in de tuin nog wat etensresten voor de vogeltjes, toen plots een man voor haar opdook. Die mepte haar met een stok in het gezicht en tegen haar armen. Ze omklemde krampachtig een betonnen paaltje, terwijl Hardy haar aan haar enkels wilde losrukken. De vrouw begon te gillen, waardoor een buurman gealarmeerd werd. De buurman en zijn zoon kwamen toegelopen. In zijn vlucht liet Hardy zijn muts met DNA achter.

Op 17 september 2015 werd het levenloze naakte lichaam van Linda Doms in haar woning in Hofstade gevonden. Ze was een ex van Hardy. Toen de politie bij hem aanbelde, zat hij naar porno te kijken. Tijdens de overbrenging naar het politiekantoor maakte hij seksueel getinte moppen. Hij vertelde dat hij de ziekte van Parkinson heeft en coke gebruikt om beter te kunnen spreken en denken.

Seksverslaafd

De vaste vriendin van Hardy omschreef hem als seksverslaafd, omdat hij elk dag, soms meermaals, seks wilde op allerlei manieren. Hij was liefhebber van wurgseks. Hij speelde graag de baas over de vrouwen en hield ervan hen te pijnigen en te kleineren.

De jury bestaat uit vijf vrouwen en zeven mannen; het proces zal een kleine drie weken duren. Hardy wordt verdedigd door meester Frédéric Thibau. Aan de zijde van de burgerlijke partijen staan onder meer Jef Vermassen, Walter Damen en Jos Vander Velpen. Alle personen die het assisengebouw willen binnengaan zullen door een metaaldetector moeten.