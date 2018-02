Pleegouders van schutter: “Hij was een monster, maar wij wisten van niets”

De familie die zorgde voor Nikolas Cruz, de 19-jarige die 17 doden maakte in zijn school in Florida, zegt dat ze wisten dat hij problemen had maar niet dat hij zo’n monster was. “Alles wat iedereen lijkt te weten, wisten wij niet.”

“Dit monster woonde onder ons dak en we wisten het niet”, vertelt Kimberly Snead in een interview aan de South Florida Sun Sentinel. “We zagen deze kant van hem niet.” Volgens de vrouw – een verpleegster – wisten zij en haar man wel dat de jongeman eenzaam en depressief was, maar zagen zij geen tekenen dat hij een bloedbad zou aanrichten, in tegenstelling tot vele anderen. Hij gedroeg zich vriendelijk en leek gelukkiger aan het worden te zijn.

“Alles wat iedereen lijkt te weten, wisten wij niet. Zo simpel is het”, aldus James Snead, een veteraan en militair informatieanalist.

Cruz ging bij de familie wonen nadat zijn adoptiemoeder stierf in november. Hij was bevriend met hun zoon, die zijn ouders had gevraagd of Cruz bij hen kon verblijven.

Foto: AFP

De Sneads schreven hem in voor volwassenenonderwijs en hielpen hem aan een job in de Dollar Tree winkel. Ze moesten hem basisvaardigheden leren zoals koken, de microgolfoven gebruiken, de was doen en opruimen.

“Hij was heel naïef. Hij was niet dom, gewoon naïef”, vertelt James Snead.

Hoewel sommigen getuigden dat Cruz dieren mishandelde, zegt James Snead dat de jongeman van hun twee honden en zes katten leek te houden.

De Sneads lieten Cruz zijn “handvol” geweren in het huis bewaren, maar hij moest van hen wel een kluis kopen om die in te bewaren. Ze hadden de jongeman gezegd dat hij hun toestemming moest vragen om de geweren uit de kluis te halen, en hij leek altijd alle regels strikt te volgen. Twee keer vroeg hij om de geweren te mogen gebruiken, één keer mocht het, de andere keer niet. James Snead dacht dat hij de enige sleutel van die kluis had, maar gelooft nu dat Cruz ook een sleutel voor zichzelf had gehouden.

“Hij werd zeker gepest”

De Sneads zijn zeker dat hij gepest werd; “hij was het soort kind dat een pestkop zou opmerken”. Hij wilde heel graag een vriendin, maar de familie zegt niets te weten over de geruchten over een breuk met een vriendin, stalking of ruzie.

Volgens hen had hij het wel moeilijk met het verlies van zijn adoptiemoeder. Vijf dagen voor de schietpartij nam Kimberly Snead hem mee naar een psycholoog. Cruz zei dat hij openstond voor therapie maar niet voor medicatie. Hij nam een visitekaartje mee en zou bekijken wat zijn ziekteverzekering terugbetaalde.

De avond voor het bloedbad leek hij zich niet vreemder dan anders te gedragen. Hij ging om 20 uur slapen, wat hij wel vaker deed. Op de dag van de schietpartij zei Cruz dat hij geen lift naar school nodig had. “Het is Valentijnsdag en ik ga niet naar school op Valentijnsdag.”

Kimberly Snead zag hem nog rond 10 uur bij hen thuis. Later die dag sms’te hij nog met haar zoon. Cruz vroeg hem in welk klaslokaal in Stoneman Douglas hij was. In de namiddag drong hij die school binnen en schoot hij 17 mensen dood.

Zijn vriend kon ongedeerd ontsnappen. Na de schietpartij werd die even ondervraagd door de politie, en toen de Sneads hem kwamen ophalen, zagen ze Nikolas Cruz in het politiekantoor. Kimberly haalde boos naar hem uit, maar werd tegengehouden door haar man. “Echt, Nik? Echt?” schreeuwde ze.

Foto: Photo News

“Hij zei dat het hem speet. Hij verontschuldigde zich. Hij zag er verloren uit, compleet verloren”, aldus James Snead. “En dat was de laatste keer dat we hem zagen.”

Ze hebben geen idee wat zijn motief kan zijn.

“Wat kon deze familie mogelijk meer gedaan hebben om deze jongeman weer op het juiste pad te brengen? Ze probeerden een goede daad te doen en het ging vreselijk verkeerd voor hen”, aldus hun advocaat.