ANALYSE. Zo wordt het toch nog boeiend: Club Brugge verzwakt amper, het zijn de andere ploegen die beter worden

Na negen speeldagen vormden Club Brugge, Charleroi, Moeskroen, Zulte Waregem, STVV en Antwerp de top zes in de Jupiler Pro League. Anderlecht, RC Genk, AA Gent en Standard volgden veel verder in het klassement. Dat betekent dat slechts één ploeg – Club Brugge – die voor het seizoen zeker in Play-off 1 werd verwacht, toen op een PO1-plaats stond. Het was de periode dat Club met 24 op 27 autoritair bovenaan het klassement prijkte.