Waarom Club Brugge in 2018 slechts één puntje beter doet dan Anderlecht: “Goed voetbal, maar te weinig punten”

Aan de stand zou je het nooit merken, maar Club Brugge doet in 2018 voorlopig slechts één puntje beter dan Anderlecht. Ook tegen Genk slaagde blauw-zwart er niet in om te winnen en dat al voor de vierde wedstrijd op rij. Het voetbal is nog steeds goed, het geoogste puntenaantal is dat niet. “Ons dipje is er enkel maar op het vlak van resultaten”, zegt men in Jan Breydel. De mazzel is op.