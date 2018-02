Voormalige assistent is kritisch voor het huidige Anderlecht: “Weiler haalde met zijn voetbal wél resultaten”

Zou René Weiler daar in Zürich met een brede smile naar het spartelende Anderlecht en de briesende Hein zitten kijken? Hij zal het ons niet vertellen, want de Zwitserse coach wil nog altijd geen interviews geven sinds zijn ontslag bij RSCA. Gelukkig mag zijn trouwe assistent David Sesa (53) van Weiler wel het woord voeren en Anderlecht analyseren. Sesa probeert het hoongelach achterwege te laten.

René Weiler zelf vertoeft sinds zijn ontslag bij Anderlecht weer in Zwitserland, maar zijn assistent David Sesa bleef in Brussel, omdat zijn dochtertje hier school loopt en hij haar leven niet overhoop wilde gooien. Sesa volgt nog elke match van Anderlecht. “Soms rij ik naar Nederland, naar Duitsland of naar Frankrijk voor een wedstrijd, maar ik zorg er dan voor dat ik Anderlecht kan zien op tv.”

Dan zag je de pijnlijke 1-0 op STVV. Anderlecht heeft 3 op 15.

“Ja, en denk nu niet dat wij daar plezier in hebben. Ook René Weiler volgt Anderlecht nog vanuit Zwitserland. Ik spreek hem vaak en het doet pijn aan ons hart. Anderhalf jaar lang hebben wij veel geïnvesteerd in die ploeg en dan hoop je ondanks alles toch dat Anderlecht de grootste ploeg in België blijft. Het vreet aan ons dat dat niet langer het geval is.”

Foto: Photo News

Denken jullie niet: wij hebben die spelersgroep toch goed ingeschat en het maximum eruit gehaald?

“Wij speelden het voetbal dat volgens ons het best bij die groep paste. Niet elke ploeg kan als Barcelona voetballen, want daarvoor hadden we simpelweg de spelers niet. Hein Vanhaezebrouck heeft als trainer een andere visie. René is meer een type Mourinho, Hein meer een type Guardiola. Dat is zijn goed recht. Maar het belangrijkst blijven de resultaten en met ons realistisch voetbal boekten wij wel resultaten. De titel met zeven punten voor op Brugge, en de kwartfinales van de Europa League tegen Manchester United.”

Toch een sneer naar Vanhaezebrouck dus.

“Neen. Het is niet eerlijk om alle schuld bij Vanhaezebrouck te leggen. Oké, de trainer is de kapitein die ervoor moet zorgen dat het schip niet zinkt, maar Anderlecht beleeft een speciaal jaar. Eerst de trainerswissel, dan de verkoop van de club, nu veel geblesseerden en geschorsten. Voor een nieuwe coach is het dan niet makkelijk om zijn stempel te drukken.”

Bij zijn aanstelling zei Vanhaezebrouck dat Anderlecht conditioneel niet in orde was.

(lacht) “Een nieuwe coach moet altijd iets zeggen, hé. Vorig seizoen in april speelden we verlengingen op Manchester United. We schakelden hen bijna uit en drie dagen later wonnen we met 2-0 op Club Brugge. Je gaat me niet zeggen dat zo’n ploeg vier maanden later conditioneel niets meer waard is. We waren een machine. De enige vermoeidheid die er was, was misschien mentale vermoeidheid.”

Hoe bedoelt u?

“René Weiler pushte de spelers tot het uiterste voor die titel. Hij joeg hen op tot ze kampioen waren. Het jaar nadien is het dan altijd moeilijk om dezelfde honger te tonen. Chelsea heeft dat probleem nu ook. Dat ervaarden wij ook bij Anderlecht deze zomer.”

Sesa (links) met Weiler en physical coach Binggeli Foto: Photo News

Jullie maakten van die ploeg een brave kudde schapen. Hein mist persoonlijkheden in de kern, want iedereen die Weiler tegensprak, vloog buiten.

“De grote troef van Anderlecht vorig jaar was vriendschap en solidariteit. Zelfs de spelers die soms op de bank zaten, voelden zich betrokken bij ons project. Vraag maar aan Stanciu. Als die bij ons zijn kans kreeg, was hij toch regelmatig belangrijk met goals en assists. En als een speler in een negatieve spiraal terechtkwam, hielpen de anderen hem er weer bovenop.”

U doelt nu op de zaak­Deschacht?

“Oli is een man die het haat om te verliezen. Dat is zijn kracht, maar wij moesten hem nooit terechtwijzen wegens te negatief. Dat werd geregulariseerd door de groep. Daarom vind ik het jammer dat men zegt dat er geen persoonlijkheden in deze groep zitten. Jongens als Kara en Dendoncker speelden zeker hun rol in de kleedkamer.”

Waarom is het dan nu iedereen voor zich? De groep is toch niet zoveel veranderd?

“Onderschat dat niet. Naast Tielemans zijn jongens als Nuytinck en Acheampong weg. Voor buitenstaanders leken die twee misschien gewone spelers, maar ze speelden jaren bij Anderlecht en waren voorbeelden. Daarnaast voelde Dendoncker zich goed in zijn vel als middenvelder, terwijl hij nu minder tot zijn recht komt in de verdediging. Voeg daarbij enkele nieuwe spelers en je hebt een totaal andere mix in je kleedkamer.”

U bedoelt: Sven Kums is lang geen Youri Tielemans.

“Youri was uitzonderlijk, zowel als voetballer als als mens. Hij kon de ploeg inspireren. Hanni had dat – op zijn manier – ook, zoals hij onlangs bewees op Standard. Dat soort spelers stuwden de anderen naar een hoger niveau. Als ik Teo nu soms zie forceren, is het duidelijk dat hij vertrouwen mist.”

Vanhaezebrouck doet beroep op beloften. Jullie nooit. Weiler ging zelfs nooit kijken naar de U21.

“Met Tielemans en Dendoncker hadden we toch twee jeugdproducten? Maar zo’n buitengewone lichting heb je niet elk jaar, hé. René wist heel goed welke spelers er bij de jeugd van Anderlecht zaten. Hij ging misschien nooit zelf kijken naar de U21, maar dat was ook zijn taak niet. Dat was de opdracht van T3 Thomas Binggeli. Die zag 95 procent van de beloftenwedstrijden en rapporteerde daarna elke keer aan René. Nu blijkt trouwens dat voor veel jongeren de stap van de U21 naar de A-ploeg niet evident is. Zeker als je direct resultaten moet halen.”

Is Weiler eigenlijk nog boos op de Anderlecht-fans, de analisten en de journalisten?

“Boos niet meer. Ontgoocheld wel. Met die titel en die Europese kwartfinale heeft hij toch zijn naam in de geschiedenisboeken van Anderlecht gezet, maar op een bepaald moment keerde de sfeer zich tegen hem en werd hij persoonlijk aangevallen. Analisten en fans mogen roepen wat ze willen, maar dat was toch een aparte sfeer. Wij blijven erbij dat we de keuzes hebben gemaakt die we moesten maken om succesvol te zijn.”