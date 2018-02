Beerschot Wilrijk trekt op stage om finale voor te bereiden, teambuilding bij Cercle Brugge

Beerschot Wilrijk vertrekt vandaag op stage ter voorbereiding van de finalewedstrijden in de Proximus League. Tot vrijdag verblijft het in de buurt van Alicante. Dat is opvallend omdat er nog steeds één wedstrijd in de reguliere competitie op het programma staat. Maar omdat Lierse – de tegenstander volgende week zondag – zich niet meer kan plaatsen voor de finale is dit een veredeld oefenduel en dat zal ook door Beerschot Wilrijk op die manier benaderd worden.

Sinds dit weekend staat het vast dat Beerschot Wilrijk het in die finale opneemt tegen Cercle Brugge. Op zondag 4 maart zal Beerschot Wilrijk eerst thuis spelen, een week later volgt op zaterdag de terugwedstrijd in Brugge. De winnaar van die dubbele confrontatie promoveert naar de Jupiler Pro League.

Teambuilding Cercle

Cercle brugge vertrekt morgen/dinsdag dan weer voor tweedagen op teambuilding in De Panne met Johan Desmadryl, de therapeut die er ook al bij was eind december in Spanje en die ook een hand heeft in de remonte van KV Kortrijk. Frank Vercauteren en Glen De Boeck zijn allebei overtuigd van de kwaliteiten van Desmadryl.