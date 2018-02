Geen donderpreek, maar vrijaf voor krasselend Anderlecht

Na de nederlaag van vrijdag tegen Sint-Truiden en de barslechte 3 op 15, kregen de ­Anderlecht-spelers dit weekend geen donderpreek van Hein Vanhaezebrouck of Herman Van Holsbeeck. Op het oorspronkelijke schema was er nochtans een (uitloop)training voorzien op zaterdagochtend, maar de spelers kregen het hele weekend verlof. Wellicht om hun hoofd vrij te maken. Het is al van 1998 ­geleden dat paars-wit nog eens vijf matchen op rij niet kon winnen.

Zonder voorzitter

Roger Vanden Stock was vrijdag overigens ook niet aanwezig op Stayen. Opvallend, want eigenlijk was het zijn allerlaatste wedstrijd als echte voorzitter van Anderlecht. Zondag thuis tegen Moeskroen doet Marc Coucke – één weekje vroeger dan gepland – zijn grote intrede. Vanden Stock was in deze krokusvakantie echter op vakantie met zijn ­familie en wilde zijn plannen logischerwijs niet meer veranderen. De honneurs werden in Limburg waargenomen door Herman Van Holsbeeck.