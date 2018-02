Bondscoach Roberto Martinez maakt tussenbalans op: “Dendoncker moet zich herpakken”

We hadden al een tijdje niets meer van hem gehoord. Maar bondscoach Roberto Martinez (44) is volop met de voorbereiding van zijn WK-selectie bezig. Op 115 dagen voor de Rode Duivels op 13 juni naar Rusland vertrekken, is het tijd voor een stand van zaken.

De Rode Duivels krijgen een week vakantie en blazen pas verzamelen op 28 mei om het WK te beginnen voorbereiden. De meeste Europese competities stoppen een week eerder (19-20 mei). Alles staat in het teken van rust van de spelers. Daarom blijven de Duivels ook in Tubeke trainen en trekken ze niet op een buitenlandse stage. Er worden na Saudi-Arabië op 27 maart nog drie oefenduels georganiseerd met Portugal en Costa Rica als mogelijke tegenstanders. De Belgen vertrekken op 13 juni naar Rusland, op 4 juni moet de 23-koppige kern bekend zijn. Maar wie mag hopen op een selectie en wie moet zich stilaan zorgen beginnen te maken? Bondscoach Roberto Martinez maakt 115 dagen voor vertrek naar Rusland een tussenbalans op: wie scoorde de voorbije weken goede punten en wie moet zich dringend herpakken? En wat met de twijfelgevallen?

Foto: Photo News

ZIJ SCOREN GOED

Mousa Dembélé: “Wat hij nu laat zien, verbaast mij niet”, aldus Martinez. “We hebben al van die interessante momenten van hem gezien bij de nationale ploeg. In de oefenwedstrijd tegen Rusland controleerde hij samen met Youri Tielemans het middenveld in die rol. In de thuismatch tegen Griekenland viel hij ook in op die positie en hij bewees dat hij ons team naar voren kon stuwen. Er zijn twee belangrijke vaststellingen: ten eerste is hij fit en heeft hij geen problemen met zijn enkel. Ten tweede was hij in de wedstrijd met Tottenham op Juventus in zijn eentje in staat het spel zo te beïnvloeden dat Tottenham ondanks de 2-0-achterstand de wedstrijd toch kon oriënteren en nog 2-2 gelijk kon spelen. Hij was de spelmaker van die comeback. Dat valt niet te onderschatten.”

“Of Witsel nu een probleem kan hebben als verdedigende middenvelder? Neen, helemaal niet. We hebben voor die positie ook Defour, Fellaini, Tielemans en De Bruyne. Er zijn veel spelers die voor die positie gaan vechten.”

Marouane Fellaini: “Ik hoop dat hij goed herstelt van zijn knieblessure, want we kunnen hem goed gebruiken in Rusland. Wat er daarna gebeurt? Ik wacht af of hij wel degelijk zal stoppen met de Rode Duivels na het WK. De ervaring leert dat spelers daar op durven terugkomen als het op het tornooi goed verloopt. Daar maak ik me nu nog niet te veel zorgen om.”

Simon Mignolet: “We weten wat Mignolet kan en als hij fit is, gaat hij zeker mee. Hij zit nu op de bank bij Liverpool en dat is vervelend voor hem. Maar hij is een op-en-top prof. We gaan hem in deze moeilijke periode vooral steunen.”

Michy Batshuayi: “Hij is de beste wintertransfer in Europa. Hij heeft die periode goed gebruikt nadat hij Chelsea in een lastig parket zat. Je ziet dat hij bij Dortmund nu bevrijd is. Hij kan scoren vanuit het niets en dat is belangrijk. Hij moet nu verder doen op dat niveau. Dan kunnen we hem heel goed gebruiken.”

Foto: BELGA

TWIJFELGEVALLEN

Vincent Kompany: “Kompany speelde twee keer op een rij negentig minuten de jongste week. Dat ziet er goed uit. Heel interessant bij hem is dat hij na een blessure telkens opnieuw meteen weer op niveau is. Het lijkt telkens of hij de jongste zeven wedstrijden toch ook gewoon heeft gespeeld. Maar ik zal hem niet meenemen naar het WK als hij niet fit is. Dat is zeker. Ik neem alleen spelers mee die kunnen spelen.”

Spelers in de Belgische competitie: “Thomas Foket, ­Anthony Limbombe, Hans Vanaken, Bran­don Mechele en ook Obbi Oulare zijn spelers die me wel opvallen in de Belgische competitie. Hun probleem is natuurlijk wel dat ze het in de concurrentiestrijd bij de Rode Duivels moeten opnemen tegen de beste spelers ter wereld.”

Foto: Photo News

ZIJ MOETEN OPLETTEN

Leander Dendoncker: “Dendoncker is nog jong (22, nvdr.). In de jongste twee transferperiodes zat hij telkens in het midden van speculaties over nieuwe clubs. Dat moet hij dringend achter zich laten. Dat gebeurt met een jonge speler, maar hij moet nu wel reageren. Hij moet zich herpakken. Ik ga hem nu heel goed volgen. Hij weet dat hij zich zal moeten laten zien om in de selectie te geraken, dat is evident. Hij weet dat er concurrentie is. Leander heeft het voordeel dat hij op verschillende posities kan spelen. Hij moet er zich van bewust zijn dat hij zich nu moet focussen op zijn prestaties op het veld.”

Steven Defour: “Het zou kunnen dat ik hem meeneem (Defour onderging een zware knieoperatie, nvdr.). We gaan wachten. We geven hem de kans zich te bewijzen. Hij had een goed seizoen met Burnley en ik ken hem nu goed genoeg van bij de Rode Duivels. Ik sluit dus niets uit.”