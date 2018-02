Trump daagt Oprah uit: “Ik hoop dat je opkomt, dan versla ik je zoals de anderen”

Zondagavond heeft Oprah Winfrey in het nieuwsprogramma 60 Minutes op de Amerikaanse tv-zender CBS een groep stemmers uit Michigan geïnterviewd over hun stemgedrag. De helft gaf toe voor Donald Trump gestemd te hebben en de helft zei dat niet gedaan te hebben.

Aandachtige kijker was de Amerikaanse president zelf, zo maakte hij via Twitter duidelijk. “Ik heb net een onzekere Oprah Winfrey, die ik ooit heel goed gekend heb, gezien”, schrijft hij op de microblogsite. “De vragen waren vooringenomen, de feiten niet correct. Hopelijk stelt Oprah zich kandidaat voor de verkiezingen, dan kunnen haar leugens openbaar gemaakt worden en kan ik haar verwoesten zoals alle anderen.”

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!