Hond ontfermt zich over aapje nadat ze haar puppy’s verloor

Het is geen alledaags zicht maar deze hond en kapucijnaapje zijn de beste vrienden. Het teefje ontfermde zich over de aap nadat ze haar vijf puppy’s verloor. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk.

Nadat het kapucijnaapje geboren werd, werd het op afschuwelijke wijze uit zijn natuurlijke habitat gehaald. Inwoners van het Colombiaanse Cartagena zagen dat het aapje op de dool was en plaatsen hem bij de eenzame hond die net haar nest was kwijtgeraakt. Gek genoeg konden ze het goed met elkaar vinden en bleven sindsdien altijd samen.

Maar nu, maanden later, probeert de politie het duo toch uit elkaar te halen. “De aap is agressief wanneer mensen te dicht komen”, zegt een agent. “De hond is een huisdier en is op zijn plaats tussen de mensen. Het kapucijnaapje leeft eigenlijk in het wild en misschien is het beter als we het daar ook terug plaatsen.” Al wordt dat ook riskant, want kapucijnaapjes zijn fel gegeerd op de zwarte markt. De vraagprijs voor zo’n aapje loopt al snel op tot zo’n 1300 euro.