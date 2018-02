Opmerkelijke protestactie uit alom geprezen Hollywoodfilm inspireert nu ook andere groepen

De film ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ was de grote winnaar op de Bafta’s, zeg maar de Britse Oscars. De film vertelt het verhaal van een moeder die drie aanplakborden huurt om aan te klagen dat de politie de moordenaar van haar dochter niet zoekt: “Verkracht tijdens het sterven”, “En nog altijd geen arrestaties”, “Hoe komt dat, commissaris Willoughby?”. Die techniek is nu plots populair bij enkele protestbewegingen.

Drie grote reclamepanelen huren om daar je boodschap op te zetten. Dat is het idee van de film ‘Three Billboards Outsde Ebbing, Missouri’. Het idee komt van de Britse scenarist Martin McDonagh. “Twintig jaar geleden maakte ik een roadtrip door de VS. “Toen ik in het diepe zuiden was, keek ik door het raam van mijn auto en zag ik te midden een veld een paar grote reclameborden staan waarop iemand de politie opriep een misdaad op te lossen. Ik ben me altijd blijven afvragen wat er achter die schreeuw zat.”

De film keert nu terug naar de realiteit. Recent plaatste een aantal drukkingsgroepen reclameborden om hun boodschap uit te schreeuwen.

Slachtoffers van brand in Londen

In juni vorig jaar vatte in Londen de Grenfell-tower, een sociale woontoren van 24 verdiepingen, vuur. Er vielen 71 doden en 74 gewonden. Meteen was er fel protest tegen de manke brandveiligheid van het gebouw. De ‘Grenfell Action Group’ waarschuwt al sinds 2013 voor brandgevaar. Die actiegroep ijvert er nu voor dat de schuldigen voor de rechter verschijnen. Om hun campagne kracht bij te zetten, reden ze op 15 februari met drie reclamepanelen door Londen met daarop de vraag: “71 doden”. “En nog geen enkele arrestatie”. “Hoe kan dat?”

Na schietpartij op school in Florida

Afgelopen weekend nog doken drie reclamepanelen op voor het kantoor van de Republikeinse senator Marco Rubio in Florida. Daarop stond de vraag: “Moordpartij in school”, “En nog steeds geen wapenwetgeving”, “Hoe komt dat, Marco Rubio?” De actievoerders zijn het beu dat jongeren zo makkelijk aan wapens geraken. Het Douglas High School in Parkland-drama van vorige week was het achttiende schietincident op een school sinds het begin van het jaar.

Te weinig geld voor welzijnszorg

In de Britse stad Bristol heeft een onbekende drie reclamepanelen geschilderd om te protesteren tegen de Britse premier Theresa May, die te weinig geld vrijmaakt voor de welzijnszorg. Bristol heeft de hoogste werkloosheidsgraad van Groot-Brittannië, de inwoners voelen zich vergeten. De slogan op de borden luidt: “Onze welzijnszorg is aan het sterven”, “En nog steeds niet meer subsidies”, “Hoe komt dat, mevrouw May?”

Protest tegen moord op journaliste

Vorig jaar op 16 oktober is de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia vermoord teruggevonden. Galizia schreef over de corruptie in de Maltese regering. Ze had net de link blootgelegd tussen de Maltese gokmaffia en de georganiseerde misdaad, waartegen de overheid niet optreedt. Galizia werd omgebracht met een bom in haar huurwagen. Twee weken voor haar dood was Galizia aan de politie gaan melden dat ze doodsbedreigingen kreeg. Sinds de moord leeft heel Malta mee met de familie van de vermoorde journaliste. Zelfs de paus stuurde een rouwtelegram. Sinds kort verschijnen in de straten van Malta geregeld reclamepanelen die de moord aanklagen. Daarop staan slogans als “Een journaliste is vermoord. Geen gerechtigheid” en “De situatie is hopeloos”, een van de laatste zinnen die Galizia schreef.