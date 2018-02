Oud-gemeentesecretaris veroordeeld voor bezit van kinderporno: celstraf en 20 jaar geen contact met minderjarigen

Wachtebeke - Danny T., de oud-gemeentesecretaris van Wachtebeke die eind januari aan de deur gezet werd na anderhalf jaar preventieve schorsing, is maandag veroordeeld tot een jaar cel met uitstel voor het bezit van kinderporno. Hij werd ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet, en mag de komende twintig jaar op geen enkele manier in aanraking komen met minderjarigen. Hij moet ook een effectieve boete van 600 euro betalen.

Het was een ontdekking van enkele ambtenaren van de gemeente Wachtebeke die de bal aan het rollen bracht. Ze waren op de computer van de toenmalige gemeentesecretaris op zoek naar een dossier, toen ze plots op drie ‘opmerkelijke’ foto’s botsten. Ze verwittigden de nodige diensten en de man werd preventief geschorst in afwachting van het gerechtelijk onderzoek. Eind januari werd de man uiteindelijk aan de deur gezet als hoogste ambtenaar van de gemeente Wachtebeke.

De politie onderzocht ook de privécomputer van de man, en ook daar werden achttien foto’s aangetroffen die volgens het openbaar ministerie en de rechtbank “niet door de beugel kunnen”. Zelfs de advocaat van de man moest toegeven dat minstens vijf van de foto’s expliciet kinderpornografisch materiaal bevatten.

Toen de rechter tijdens de behandeling van de zaak vroeg wat de man hoopte te vinden onder de zoekterm ‘boys porn’, bleef een duidelijk antwoord uit. “Dat is een algemene term”, klonk het stil bij de beklaagde. “Dat is geen algemene term, meneer. Dat is een zeer specifieke term”, antwoordde de rechter fel.

Een medebeklaagde kreeg dezelfde straf opgelegd voor gelijkaardige feiten, een derde beklaagde werd vrijgesproken.

