Beerschot-Wilrijk begint testwedstrijden tegen Cercle Brugge voor eigen volk: wie promoveert?

De Proximus League heeft de data voor de testwedstrijden in de Proximus League bekendgemaakt. Daarin strijden Beerschot-Wilrijk en Cercle Brugge voor het promotieticket naar de Jupiler Pro League. Beerschot-Wilrijk eindigde het laagste van de twee in de eindrangschikking van het kampioenschap, waardoor zij binnen twee weken op eigen veld mogen/moeten beginnen.

Eersteperiodekampioen Beerschot eindigde van de twee clubs het laagste in de eindrangschikking en speelt daardoor op zondag 4 maart (16u) eerst thuis, de terugwedstrijd wordt op zaterdag 10 maart (20u) afgewerkt in het Brugse Jan Breydelstadion. Cercle is sinds zaterdag zeker van de winst in de tweede periode.

1ste wedstrijd:

zondag 4 maart 2018 om 16 uur : FCO Beerschot-Wilrijk - Cercle Brugge KSV

2de wedstrijd :

zaterdag 10 maart 2018 om 20 uur : Cercle Brugge KSV - FCO Beerschot-Wilrijk

LEES OOK: Beerschot Wilrijk laat niets aan het toeval over en trekt op stage om finale voor te bereiden