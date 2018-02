Vader neemt dochter op hilarische manier beet: “Beter dan dit wordt het niet”

Elke papa is altijd wel in voor een flauwe grap en dat is voor de Amerikaanse Kevin Carswell niet anders. De man kocht een opgezette wasbeer om zijn dochter beet te nemen en zijn plannetje liep helemaal zoals hij het gewild had.

Carswell zette de wasbeer in de berging tussen de koeken en de chips. Daarna strooide hij wat van het eten op de grond, zodat zijn dochter het zou zien en de berging zou binnengaan. En het werkte. “Wat is er hier gebeurd? Er ligt een hele zak chips op de grond!”, merkte zijn dochter niet veel later op.

Toen het meisje de rommel ging opruimen, zag ze plots de wasbeer zitten. Ze schreeuwde het uit en Kevin kwam niet meer bij van het lachen. “Het wordt niet beter dan dit”, klonk het.