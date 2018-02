Hevige wapenliefhebber: “Iedereen met een wapen kan iemand doden. Daarom geef ik het goede voorbeeld”

Een wapenliefhebber uit New York is plots een voorbeeld voor veel Amerikanen geworden op sociale media. In een filmpje op Facebook zie je hem zijn geweer vernietigen. “Iedereen met een wapen kan iemand doden. Daarom geef ik het goede voorbeeld”, zegt hij. Het filmpje werd al meer dan 86.000 keer gedeeld en meer dan 4 miljoen keer bekeken.

Scott-Dani Pappalardo heet hij, de niet meer zo trotse eigenaar van een AR-15-geweer. De man uit New York kocht zijn wapen meer dan 30 jaar geleden vol overtuiging, omdat hij een hevige voorstander was van The Second Amendment, het artikel in de Amerikaanse Grondwet waarin staat dat het bezitten en dragen van wapens toegelaten is in de VS. Hij heeft er zelfs een tatoeage van op zijn arm.

In december 2012 begon hij te twijfelen aan zijn liefde voor het amendement, vertelt hij in een filmpje op Facebook. “Na de dodelijke schietpartij in Sandy Hook (waar een twintigjarige man 26 mensen doodschoot, nvdr) zei ik tegen mijn vrouw dat ik dit wapen graag zou afgeven als het een leven van een kind zou redden”, aldus Pappalardo. “Ik ben geen jager en ik heb nooit iets gedood, maar ik vind het wel heel leuk om te schieten. Maar sinds Sandy Hook zijn meer dan 400 mensen neergeschoten in scholen.”

De woorden tegen zijn vrouw waren dus holle woorden, zegt hij. “En nu, 17 doden later, vraag ik me af wanneer de wet eindelijk veranderd zal worden. Wapens als dit horen niet thuis in de samenleving.” Hij wijt de doden niet aan een slechte opvoeding, videospelletjes of het internet. “Het zijn wapens als dit die levens eisen.”

Erkende eigenaars van wapens zullen het niet graag horen, beseft de man, “maar Nikolas Cruz was een erkend wapeneigenaar. Ook Stephen Paddock, die in Las Vegas mensen doodschoot op een festival, was erkend. Elke erkende eigenaar kan doorslaan en plots een gruwelijk misdrijf plegen. Zelfs zonder een mentale stoornis.”

Daarom geeft Pappalardo het goede voorbeeld: je ziet hem de loop van zijn geweer eraf zagen. “Dit is mijn duit in een heel groot zakje”, zegt hij. “Ik geef het goede voorbeeld.” Op het einde richt hij het woord nog aan wapeneigenaars die kwaad zouden reageren op wat hij zegt en doet. “Ik hoop en bid dat een wapen als dit nooit gericht zal worden op jouw kind.”