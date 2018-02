Fergie maakt eigen versie van Amerikaans volkslied en de gezichten van de basketters zeggen alles...

Op de NBA All-Star Game, een galamatch met de beste spelers uit de NBA, kreeg niemand minder dan voormalig Black Eyed Peas-zangeres Fergie de eer om het Amerikaanse volkslied te zingen. Maar de zangeres bracht echter niet de traditionele versie en dat werd niet door iedereen gesmaakt.

Met een eigenzinnige versie van het Amerikaanse volkslied deed Fergie zondagavond heel wat wenkbrauwen fronsen. Het werd al snel ‘één van de slechtste versies ooit’ genoemd en Twitter stond op zijn kop.

Ook de basketters keken elkaar vreemd aan tijdens het liedje, maar speelden daarna een mooi potje basketbal in Los Angeles. Het team van Lebron James won met 148-145 van dat van Stephen Curry.

This All Star opening is confusing me. WTF is going on? Anyone? — Khloé (@khloekardashian) 19 februari 2018

The American national anthem was based off a 1770s drinking song: https://t.co/e6ob27sTJS



I’m assuming @Fergie was taking it back to its drunken roots with her performance at tonight’s #NBAAllStar game. pic.twitter.com/fFLYt38Aiv — Robert Wuhl (@RobertWuhl) 19 februari 2018