Hoe een complot om de Noord-Koreaanse leider te vermoorden in een complete ramp eindigde

Het had een geheim team van topmoordenaars moeten zijn met maar één doel: Kim II Sung, de voormalige leider van Noord-Korea, om het leven brengen. Maar ‘Unit 684’ slaagde niet in die opzet, integendeel, het werd een fiasco. Zelfs de beste leden van het team stierven aan vermoeidheid, werden gedood of pleegden muiterij. En toch wil Zuid-Korea vandaag opnieuw zo’n team samenstellen.

Voormalig Noord-Koreaanse leider Kim II Sung was het doelwit van ‘Unit 684’. Foto: © World History Archive

‘Unit 684’ ontstond in 1968, nadat Noord-Korea op brutale wijze de presidentiële residentie in Seoul aanviel, ook gekend als ‘The Blue House Raid’. De aanval mislukte en president Park Chung-Hee kwam er met de schrik vanaf, maar Zuid-Korea besloot alsnog terug te slaan door een topteam van moordenaars samen te stellen.

Een team dat slechts één missie had: op hun beurt de residentie van Kim II Sung aanvallen en daarbij de voormalige Noord-Koreaanse leider om het leven brengen.

Crimineel, schoenpoetser of krantenjongen

De KCIA (Korean Central Intelligence Agency) ging in april van 1968 - vandaar de naam ‘Unit 684’ - aan de slag met de samenstelling van het team, en die was op z’n minst bijzonder te noemen.

De leden waren geen voormalige militairen of mannen met ervaring in geheime missies, wel waren het tot de dood veroordeelde gevangenen en doodgewone Zuid-Koreaanse burgers. Ze werden gerekruteerd op basis van hun uiterlijk. “De officieren van de Inlichtingendienst benaderden sterkgebouwde mannen die eruit zagen alsof ze sportief waren”, vertelde Yang Dong-soo, een voormalige ‘Unit 684’-trainer, aan CNN. “Onder deze mensen zaten onder meer een schoenpoetser, krantenjongen, bioscoopmedewerker en een uitsmijter.”

Dodelijk eiland

In 1970 kreeg Yang Dong-soo, die toen sergeant bij de luchtmacht was, de opdracht om naar het Zuid-Koreaanse Silmido te trekken. Een dodelijk eiland, bleek later. Daar zou Yang, als 21-jarige en samen met andere leidinggevenden, de leden van het geheime moordcommando trainen. Op een vervaagde foto is te zien hoe Yang Dong-soo er poseert bij een schedel en gekruiste beenderen; resten van een echt menselijk skelet, zegt hij zelf.

Yang nam zijn taak serieus en leerde de 31 ‘Unit 684’-leden hoe ze man-tot-mangevechten moesten winnen. “Ik leerde hen de vaardigheden om te overleven”, klinkt het. “De belangrijkste les was de volgende: om zelf te leven, moet je doden.”

En net daar liep het mis. Silmido bleek voor een zevental mannen de laatste bestemming: een van hen stierf van vermoeidheid, anderen werden geëxecuteerd wegens het bedreigen van een trainer of een (mislukte) ontsnappingspoging. De overige 24 leden pleegden muiterij.

Schot in de nek

Tijdens hun drie jaar op het eiland werd ‘Unit 684’ nooit ingezet in Noord-Korea. Naast de executies en het isolement, had het falen van de missie nog andere oorzaken. Zo werden de basisbeloften verbroken. In 2006, meer dan dertig jaar later, concludeerde de Zuid-Koreaanse Truth Commission dat de commandanten al na de eerste drie maanden stopten met de uitbetaling van het beloofde loon. Bovendien kregen de leden van het team amper iets deftigs te eten, terwijl ze wel dagelijks loodzware trainingen moesten doorstaan. Op 23 augustus 1971 brak er iets. ‘Unit 684’ keerde zich tegen hun oversten.

Hoe het eiland Silmido er vandaag uitziet: rotsachtig en onbewoond. Foto: Google Maps

“Ik hoorde plots geweerschoten”, herinnert Yang zich. “In eerste instantie dacht ik dat de Noord-Koreaanse special forces het eiland kwamen overnemen.” Dat bleek het niet te zijn. Yang werd plots hevig bloedend wakker. Hij was zelf neergeschoten door een van zijn studenten. “Toen ik wakker werd, bloedde ik uit mijn nek en zag ik de enorme chaos rond mij. Trainers die nog niet waren neergeschoten, probeerden hopeloos weg te rennen.”

Yang slaagde erin zich in veiligheid te brengen: hij sleepte zichzelf geruisloos naar de donkere rotsen van het eiland en verstopte zich onder de met oesters begroeide stenen. Achttien van zijn collega-trainers werden die dag vermoord op Silmido, maar de dodelijke tocht stopte niet aan de waterkant.

LEES OOK. Het verhaal van de vrouw die 115 doden op haar geweten heeft en nog steeds de wraak van Noord-Korea vreest

Gekaapte bus

‘Unit 684’ baande zich een weg naar het vasteland en kaapten een bus richting Seoul. Daar ging het moordende team vrijwel meteen in de clinch met de aanwezige veiligheidstroepen, met tientallen doden en gewonden tot gevolg. Onder hen ook vele burgers.

Uiteindelijk verloren de huurmoordenaars de hevige strijd na een explosie in hun eigen, gekaapte bus. Slechts vier van de 31 teamleden overleefden. Zij werden later in het geheim berecht en op 10 maart 1972 geëxecuteerd. “Na de executie werden de lichamen niet aan de families overgedragen”, voegde het ministerie van Defensie in 2006 toe aan het rapport.

De gekaapte bus richting Seoul. Foto: Wikipedia

Tweede poging?

De oorspronkelijke opdracht eindigde dus als een compleet fiasco en de gebeurtenissen op het eiland tarten alle verbeelding. Er werd zelfs een film gemaakt over de operatie en het mislukte geheime team: ‘Silmido’, genoemd naar de plek waar het allemaal misliep.

‘Silmido’ werd een succesvolle blockbuster. Foto: AFP

Of de geschiedenis zichzelf zal herhalen? Vermoedelijk niet. Het eiland voor de westkust van Zuid-Korea is vandaag onbewoond en slechts enkele uren per dag bereikbaar te voet, als het tij daalt en de zandbanken tevoorschijn komen doorheen het water. Maar toch komt het verhaal vandaag opnieuw in de schijnwerpers te staan, nu er sprake is van de oprichting van een ‘nieuw geheim team’.

Volgens Park Hwee-rhak, professor aan de Kookmin Universiteit, is Zuid-Korea wel degelijk van plan aan te vallen, indien nodig. “De boodschap die Zuid-Korea wil geven is dat het klaarstaat om Kim Jong-un aan te vallen, als hij ooit de aanval met nucleaire wapens zou inzetten.”

Veel details zijn er nog niet bekend, maar de nieuwe eenheid zou onder de naam ‘Special Task Brigade’ in het leven geroepen worden. In tegenstelling tot zijn voorganger - die volledig uit civiele “vrijwilligers” bestond - zou de hedendaagse strijdkracht wel degelijk bestaan uit hoogopgeleide militairen.

LEES OOK. Het tragische verhaal achter een van de bekendste oorlogsbeelden ooit