Dierenpartij voorgesteld: ‘Dier Animal’ mikt op zetel in het parlement

De Belgen kunnen voortaan ook voor een partij kiezen die de belangen en rechten van de dieren erkent en verdedigt. De nieuwe partij, die “Dier Animal” heet, werd maandag door zes stichtende leden voorgesteld in de Press Club in Brussel. Geen bekende namen, maar vijf dertigers en een vijftiger die als dierenrechtenactivisten aan de slag zijn en nu dus willen samenwerken om - ondanks de bestaande kiesdrempel van vijf procent - zetels in het parlement te behalen, zoals de Dierenpartij dat bijvoorbeeld in Nederland heeft gedaan.

“De Nederlandse Dierenpartij haalt nu 3,5 procent en is de snelstgroeiende partij van Nederland. Ik denk dat we op één zetel moeten mikken bij de volgende federale verkiezingen”, zegt Peter Verhaegen. “Lukt het niet van de eerste keer, dan is dat geen ramp, dan blijven we proberen tot dieren een stem krijgen in ons politiek bestel.”

“Dier Animal is een tweetalige, unitaire partij die het lot van de dieren wil ‘politisiseren”, aldus Verhaegen, een vijftiger, yogaleraar en welzijnscoach met sympathie voor de activiteiten van dierenrechtenorganisaties als Bite Back, Gaia en Animal Rights.

Druk uitoefenen

“Ook al zijn er twee ministers en een staatssecretaris in ons land bevoegd voor dierenwelzijn, we denken dat er nood is aan een ‘abolitionistische’ dierenpartij die druk uitoefent op de klassieke partijen die in feite niets doen voor de dierenrechten, tenzij wanneer er een schandaal uitbreekt door bijvoorbeeld undercoverbeelden van dierenmishandeling die in een slachthuis zijn gedraaid”, aldus nog Verhaegen, die zijn partij samenvat met de waarden “altruïsme”, “compassie”, “respect” en “ethiek”.

Bij de voorstelling van de nieuwe dierenpartij haalde Verhaegen uit naar de media die volgens hem “informatie achterhouden” en het gerecht dat volgens hem “disfunctioneel is”.

Naast Peter Verhaegen zijn de stichtende leden Jessy Maes uit Willebroek, Giuseppe Polito uit Schaarbeek, Constance Adonis, Larissa Baudlet en Iman Hassanzadeh.

Gaia reageert afwachtend

“Je zult mij niet snel op een lijst van een dierenpartij aantreffen”, zegt Michel Vandenbosch, ‘s lands bekendste dierenrechtenactivist en voorzitter van Gaia. “Wij hebben met Gaia al genoeg bewezen dat we als organisatie efficiënt kunnen zijn in het bereiken van onze doelstellingen voor meer dierenrechten.” Vandenbosch reageert afwachtend op wat de nieuwe partij voor dieren, DierAnimal, die maandagvoormiddag in Brussel werd voorgesteld, zal kunnen bereiken.

“Dieren en hun welzijn worden steeds belangrijker binnen onze samenleving”, aldus Gaia in een persmededeling maandag. “Het hoeft dan ook niet te verbazen dat burgers, die vinden dat bestaande partijen te weinig aandacht besteden aan dierenbelangen, een politieke partij oprichten. Ze worden daarbij ook geïnspireerd door voorbeelden uit het buitenland”

Dierenwelzijn en politiek

Naast het stijgende maatschappelijke belang, wordt dierenwelzijn ook steeds belangrijker op de politieke agenda. Dat is versterkt door de laatste staatshervorming. In 2014 werd de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de regio’s én gescheiden van Landbouw.

“Dat heeft tot een nooit eerder geziene positieve dynamiek geleid”, zegt Vandenbosch. “De drie regionale ministers van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA) voor Vlaanderen, Bianca Debaets (CD&V) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Carlo Di Antonio (cdH) voor Wallonië, nemen hun bevoegdheid zeer ernstig. Alle drie hebben ze voor meer dierenwelzijn gezorgd in ons land. België heeft op die manier een inhaalbeweging gemaakt en behoort niet langer tot de kneusjes van de Europese klas.”

Maar Gaia benadrukt ook dat er -ondanks de vooruitgang - nog heel wat werk aan de winkel is. “Er is in ons land nog heel wat dierenleed dat schreeuwt om oplossingen waar de politiek in belangrijke mate kan toe bijdragen.” GAIA ijvert er dan ook voor dat alle partijen, en zeker de gevestigde, dierenrechten en dierenwelzijn hoog op de politieke agenda plaatsen. “Als dierenrechtenorganisatie juichen wij elke politicus en politieke partij die zich inzet voor meer dierenwelzijn toe. In dat opzicht hopen we dat de komst van DierAnimal anderhalf jaar voor de regionale verkiezingen de gevestigde partijen zal aanvuren zich sterker en volwaardig in te zetten voor de dieren. Hun programma oogt radicaal idealistisch- met enkele interessante ideeën zoals de zogenaamde wreedheidstaks - maar dat is perfect legitiem in het licht van de omvang van het dierenleed.”