Vier jaar cel voor jonge West-Vlaamse die jihadisten aanmoedigde

Wevelgem - Een 24-jarige vrouw uit Bergen heeft van de strafrechter in Brugge vier jaar celstraf gekregen, waarvan twee voorwaardelijk, voor het aanzetten tot terreur. Vanuit het West-Vlaamse Wevelgem zette Molly B. via chatgesprekken jihadisten aan om aanslagen te plegen.

De vrouw was lid van een elftal chatgroepen waar ze haar sympathie voor ISIS niet onder stoelen of banken stak. Op 9 maart vorig jaar werd ze gearresteerd en sindsdien zit ze in de cel. Volgens federaal procureur Jan Kerkhofs had B.onder meer contact met een van de vrouwen die in september 2016 werden opgepakt na een verijdelde aanslag op de Notre-Dame in Parijs. “Deze gevaarlijke vrouw mag enkel onder strikte voorwaarden vrijkomen”, aldus Kerkhofs.

B. moest zich verantwoorden voor deelname aan activiteiten van Islamitische Staat, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen. “Er zijn geen aanwijzingen dat beklaagde lid was van deze groep of dat zij handelde onder de instructie of toezicht ervan. Noch is er aanwijzing dat zij enig mandaat kreeg van Islamitische Staat om op autonome wijze acties van propaganda te ondernemen. Ook de zogenaamde financiële steun bleek te bestaan uit beloftes die online werden gesteld maar waarvan geen spoor van uitvoering werd teruggevonden.” Volgens de verdediging had B. nooit echte aanslagen voor ogen. “Ze had vooral nood aan sociaal contact en wou zich interessant maken in de chatgroepen”, klonk het. Een van de voorwaarden die de rechter haar oplegde is het volgen van het deradicaliseringstraject van de Vlaamse overheid.