Cijfers liegen niet: Hein Vanhaezebrouck (tot nu toe) gebuisd voor het lopende seizoen

Coach Hein Vanhaezebrouck is niet aan zijn beste seizoen bezig. Hij stapte eind september op bij AA Gent en nam een week later bij RSC Anderlecht het roer over van interimcoach Nicolás Frutos. Bij de twee ploegen samen verzamelde hij dit seizoen nog maar 37 van de 78 punten. Goed voor 47% en dus gebuisd...

6 op 24

Na acht speeldagen liet Hein Vanhaezebrouck eind september Gent achter op de veertiende plaats. De Belgische coach behaalde met de Buffalo’s slechts één overwinning dit seizoen, in Oostende werd het 0-2. Het verdict na acht speeldagen was dan ook een ondermaatse 6 op 24.

31 op 54

Vanhaezebrouck stapte op en maakte op 13 oktober 2017 zijn debuut bij paars-wit tegen KV Mechelen. Hein en zijn manschappen wonnen toen nipt met 3-4. De eerste helft van die match leek veelbelovend, maar paars-wit kon dat niveau niet aanhouden in de tweede helft en ook niet in de andere matchen.

Voor nieuwjaar viel het voor de landskampioen qua punten nog wel mee. Maar paars-wit slaagde er niet in om Europees te overwinteren, werd in de achtste finales van de beker uitgeschakeld en verloor met 5-0 van Club Brugge. Wie hoopte op een ommekeer na nieuwjaar, werd teleurgesteld want in 2018 kon Anderlecht nog maar één keer winnen, 0-1 op Genk.

Anderlecht haalde met Vanhaezebrouck de kampioenenmaker van Gent in huis. Maar vijf maanden na zijn aanstelling durven ze in Brussel zelfs niet spreken over een mogelijke titel. Met veertien punten achterstand op Club Brugge en 31 op 54, hadden zowel Hein als Anderlecht het zich wellicht anders voorgesteld.

Net in de top zes

In totaal behaalde Vanhaezebrouck 37 op 78 dit seizoen. Nipt gebuisd dus. Met die 37 punten zou hij wel net in de top zes halen na 26 matchen. Op dit moment speelt paars-wit zo goed als zeker play-off I, Vanhaezebrouck heeft dus nog dertien matchen om zich te herpakken.