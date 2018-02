Ecolo en Groen willen globale audit van de stad Brussel na nieuw schandaal

Brussel - De partijen Ecolo en Groen willen dat er een globale audit wordt doorgevoerd van de stad Brussel. Na het schandaal rond Samusocial en nu vzw Gial is het voor de groenen tijd om alle “overbezette mandaten” op te doeken.

“Waarom duurde het tot het auditverslag van 2017 om te beseffen dat een consultant 17 jaar lang niet kan profiteren van een rijk contract zonder een oproep tot mededinging? Hoe durfden de schepenen, belast met de IT-afdeling van de stad Brussel, een “nep-onafhankelijk” contract te schrijven? Waarom stelde de meerderheid van de PS-MR een directeurspositie in voor een externe consultant, zonder eerst de legaliteit van deze aanpak te verzekeren?”, vraagt Zoubida Jellab, co-fractieleider in de stad Brussel, zich af.

De zusterpartijen benadrukken dat ze in de nasleep van het Samusocial-schandaal al de aandacht hadden gevestigd op het beheer van Gial, maar dat een antwoord uitbleef. “Het is tijd voor eens en voor altijd orde op zaken te stellen in het hart van de stad Brussel en tegelijkertijd de hoofdstad van ons land. Er moet een halt toegeroepen worden aan de overbezette mandaten, de concurrentie met het Brussels gewest en de belangenconflicten. De geloofwaardigheid van het gewest en onze instellingen staan op het spel”, besluit Zakia Khattabi, mede-voorzitster van Ecolo.