Commentator noemt Anderlecht-fans live op televisie “makaken”en weigert zich ervoor te excuseren

De Anderlecht-fans staan op hun achterste poten nadat zij tijdens de live-uitzending van de wedstrijd in en bij STVV “makaken” werden genoemd door de Franstalige Proximus-commentator Marc Delire. Delire begon te schelden toen de supporters de match lieten stilleggen door met vuurwerk te zwaaien.

“Als ik die mensen zich zie aanstellen in de tribune, heb ik de indruk dat ik naar een bende apen achter een hek aan het kijken ben”. Zo omschreef de Waalse commentator Marc Delire de Anderlecht-fans die de uitwedstrijd bij STVV (1-0 verlies) stillegden met vuurwerk. Volgens de AFSA, de Franstalige federatie van Anderlecht-fans en Waalse kranten La Dernière Heure en Sudpresse zou hij ook het woord “makaken” hebben gebruikt.

Commentator weigert zich te verontschuldigen

De AFSA bijt in een open brief van zich af. “Nadat u eerder al supporters van Standard voor ‘kalven’ versleet, noemt u nu fans van Anderlecht ‘makaken’. We stellen vast dat uw evolutie in de buurt komt van een Neanderthaler”, schrijven de fans. Zij vinden dat Delire zich schuldig gemaakt heeft aan racisme en eisen publieke excuses.

Delire vertikt het echter: “Als ze daar racisme in zien, hebben ze nog minder opgelet dan ik dacht. Nooit zal ik hen mijn excuses aanbieden. Daar heb ik geen enkele reden toe. Het is eerder aan hen die de match een kwartier hebben stilgelegd om hun excuses aan te bieden”, fulmineerde hij bij Sudpresse.

Anderlecht-fans: “Als we dit niet doen, luistert niemand”

Daar hebben we de Anderlecht-supporters maar weinig boodschap aan. Zij konden naar eigen zeggen niet anders - anders luistert niemand naar hen. “We kunnen alleen maar vaststellen dat dit blijkbaar de enige manier is om van ons te doen horen. Er is geen dialoog met de directie. We mogen het terrein niet oplopen en al onze spandoeken worden gecontroleerd opdat er niets zou opstaan dat de directie of de spelers in diskrediet zou brengen”, klinkt het boos.