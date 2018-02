Hamdi Harbaoui riskeert zware schorsing voor slag

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag beslist Hamdi Harbaoui te laten vervolgen door het Bondsparket. De Tunesische spits van Zulte Waregem deelde zaterdag op de 27e speeldag in de Jupiler Pro League een slag uit.

Bij een 1-2 stand in de thuiswedstrijd tegen KAS Eupen (3-2) legde scheidsrechter Bert Put het spel stil, omdat Rémi Mulumba tegen de vlakte bleef liggen. De Congolese verdediger had buiten het zicht van de ref een slag in het gezicht gekregen van Harbaoui. De Tunesische huurling van Anderlecht, die ook het eerste doelpunt van Essevee voor zijn rekening nam, zou twee minuten later de gelijkmaker scoren.

Harbaoui moet zich volgende week dinsdag (27 februari, 14u00) voor zijn dreun gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie. Mogelijk volgt dan een schorsing en een boete.

De Tunesiër krijgt er het gezelschap van Joeri Dequevy. De aanvallende middenvelder van Oud-Heverlee Leuven wordt door de Reviewcommissie op het matje geroepen, omdat hij in de wedstrijd tegen Beerschot Wilrijk afgelopen weekend in de Proximus League natrapte naar Tom Van Hyfte. Scheidsrechter Lothar D’hondt trok slechts geel.