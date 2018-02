Een stoere jongeman wilde wel eens uitproberen of hij met zijn motor kon rijden op een bevroren rivier. Het antwoord is neen. Na een tiental seconden brak het ijs onder zijn motor en viel hij het water in.

Dat het dus geen goed idee is om met je motor over een bevroren rivier te rijden, bewijst deze kerel. Te voet zal het allemaal wel geen probleem geweest zijn, maar die motor kon het ijs toch niet houden.

Waar de video is opgenomen en wie de jongeman juist is, is niet geweten.