Dendermonde -

In de Lindanusstraat in Dendermonde gebeurde zondagavond omstreeks 22.30 uur een spectaculair ongeval. Een bestuurder reed er tegen een geparkeerd voertuig, waardoor zijn eigen wagen nog op twee wielen kwam te staan. De bestuurder raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.