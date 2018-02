Thomas vermoordde zijn moeder en broer, maar toch vraagt zijn vader om hem de doodstraf te besparen

Thomas Withaker wordt komende donderdag geëxecuteerd in het Amerikaanse Texas voor de dood op zijn eigen moeder en broer. Toch probeert zijn vader de uitvoering van de doodstraf nog tegen te houden. “Het zou mijn pijn alleen maar erger maken.”

In 2003 had de toen 23-jarige Thomas Whitaker het perfecte plan in zijn hoofd om rijk te worden. Hij beloofde enkele vrienden duizenden dollars als ze hem zouden helpen om zijn vader, moeder en broer te doden. Dan zou de erfenis van de rijke familie helemaal voor hem zijn.

Thomas Whitaker. Foto: REUTERS

In zijn huisgenoot Chris Brashear en Steven Champagne vond hij de helpende handen die hij nodig had om het plan zich te laten voltrekken. Het zou zich afspelen in het huis van het gezin in Houston, Texas. Toen Thomas, zijn broer Kevin (19), moeder Tricia (51) en vader Kent (54) op restaurant gaan eten waren, drong Brashear het huis binnen.

Geduldig wachtte hij binnen aan de voordeur tot het gezin thuiskwam. Hij schoot Kevin, Tricia en Kent zonder aarzelen neer. Daarna schoot hij Thomas na een in scène gezette ruzie in de arm. Zo leek het voor de hulpdiensten alsof de jongen zich had. Hij vluchtte erna weg met de vluchtwagen waarin Champagne om hem zat te wachten.

Het liep niet zoals gepland: Kent overleefde het, ondanks een schotwonde in de buurt van zijn hart, en de twee handlangers van Thomas schoven alles in diens schoenen. Zo kreeg Thomas Whitaker de doodstraf en kwamen de twee er zonder straf van af.

Nu de executie van zijn zoon nadert - ze staat gepland voor donderdag - lijkt zijn intussen 69-jarige vader Kent zijn zoon vergeven te hebben. “Mijn zoon is een modelgevangene geweest en zijn nabestaanden willen hem niet dood zien. Ik ook niet, het zou mijn pijn alleen maar erger maken. Daarom vraag ik om mijn zoon niet te doden. Ik vraag niet om hem te vergeven of hem te laten gaan. We willen gewoon dat hij blijft leven.”

De kans dat de executie daarvoor afgelast wordt, lijkt klein. Het is nog al gebeurd dat de familie van het slachtoffer vroeg om de doodstraf niet uit te voeren, maar ze werd toch elke keer uitgevoerd. Dinsdag wordt een beslissing genomen over Thomas Whitaker.