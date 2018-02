Minstens één bestuurder heeft zijn lesje geleerd: “Door het ongeval is mijn cliënt gestopt met drinken”

Halle / Dilbeek - Verschillende bestuurders zijn in de politierechtbank van Halle veroordeeld voor het onder invloed veroorzaken van een ongeval. De rechter legde daarbij rijverboden op tot 3 maanden. Eén bestuurder trok alvast zijn conclusies en nam meteen een drastische beslissing.

“Een glaasje op, laat je rijden.” Voor heel wat bestuurders ging het niet opvolgen van dit bekende advies gepaard met een botsing én een veroordeling op in de politierechtbank van Halle. Dat was het geval voor een man die op 31 mei van vorig jaar op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw uit de bocht ging, en dit met 2,54 promille alcohol in het bloed. Met 10 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 2 voor rijden onder invloed en 2 voor vluchtmisdrijf, was de man niet aan zijn proefstuk toe. “Mijn cliënt kampte met een alcoholprobleem, en heeft zich zelf laten opnemen. Zijn relatie met zijn vriendin was ook stukgelopen. Intussen is er opnieuw contact, al woont mijn cliënt wel terug bij zijn ouders, die hem goed in de gaten houden”, aldus de advocaat, die vroeg om de boete beperkt te houden. “De schade bedroeg 3.437 euro. Het ging om een bedrijfswagen, maar als hij zijn baan wou behouden, moest het de kosten op zich nemen.” De rechter legde nog een boete van 1.600 euro voor de helft met uitstel op, met daarbij een rijverbod van 3 maanden en de verplichting om te slagen in een medische en psychologische proef.

Zware training

Een andere brokkenmaker kwam er vanaf met een rijverbod van 21 dagen en een effectieve boete van 600 euro. Op 17 juni van vorig jaar ging de jongeman in Kraainem van de weg af, en bij dat ongeval raakte hij zwaar gewond. “Die foto mag je boven je bed hangen, het had veel erger kunnen aflopen”, zo stelde de politierechter. Via zijn advocaat liet de man weten dat hij dat besefte. “Mijn cliënt had het druk op het werk, en moest die avond trainen bij zijn sportclub. Hij had geen tijd meer om te eten. En na een zware training is hij wat blijven plakken.”

Te veel pintjes op restaurant waren de boosdoener van een man die op 14 april van vorig jaar in Dilbeek enkele geparkeerde wagens ramde en honderd meter verder tot stilstand kwam. Hij bleek meer dan 2 promille in het bloed te hebben. “Mijn cliënt moest uitwijken voor een tegenligger. Door het ongeval is hij gestopt met drinken”, klonk het. Na het ongeval moest de man zijn rijbewijs 15 dagen inleveren, en daar komt nu een rijverbod van opnieuw 15 dagen bij. Verder werd een boete van 800 euro uitgesproken.

Emmer

Voor een andere beklaagde met een blanco strafblad was er, behalve de onmiddellijke intrekking, geen bijkomend rijverbod, nadat hij op 13 mei van vorig jaar in Halle op de snelweg tegen de vangrail was gebotst, en dit met een promillegehalte van 1,68. Zelf verklaarde de man dat hij de controle verloor doordat hij zijn gps-toestel aan het gebruiken was. De boete van 1.600 euro werd voor de helft met uitstel uitgesproken. Aan een andere bestuurder zonder strafrechtelijk verleden gaf de rechter ook de minimumboete van 1.600 euro voor de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. Met vrienden was hij in mei van vorig jaar een voetbalmatch gaan zien, maar een teveel aan bier en gin-tonic leidde de nachtelijke rit naar huis tot brokken. “Mijn cliënt voelde zelf dat het niet meer ging, en heeft zich aan de kant gezet. Daarbij kwam het tot een kleine botsing”, zo stelde zijn raadsman.

De bestuurder die op 8 april van vorig jaar op de Edingsesteenweg in Lembeek tegen de lamp liep nadat hij bij een U-bocht een geparkeerde wagen licht raakte, had 1,67 promille alcohol in het bloed. “Ik had maar één glas bier gedronken”, klonk het. “Dat moet dan een emmer geweest zijn”, repliceerde de procureur. De man kreeg een boete van 560 euro en een rijverbod van 1 maand.