Fiscus start grondig onderzoek naar vzw Gial na meer onthullingen

Het dossier Gial, dat de voorbije dagen al voor heel wat commotie zorgde, staat nog niet op het punt om afgesloten te worden. De Brusselse IT-organisatie staat in een slecht daglicht nadat bekend raakte dat een consultant op betwistbare wijze een miljoenenloon ontving én dat de gewezen directeur-generaal dat eerder zou ontdekt hebben waarop hij gedwongen ontslag moest nemen in 2016. Nu komt nog meer boven drijven: de woordvoerder van voormalig burgemeester Mayeur (PS) was een medewerker van Gial. “De fiscus zal nu ook een onderzoek uitvoeren op de hele vzw, om een meer gedetailleerd beeld te krijgen.”

Het is RTBF die het nieuwe element aan het dossier GIAL toevoegt. Volgens de nieuwszender zou de woordvoerder van Yvan Mayeur (PS), die burgemeester van Brussel was van december 2013 tot juni 2017, een medewerker geweest zijn van GIAL. Hij werd met andere woorden betaald door de VZW, maar werkte niet rechtstreeks voor de organisatie, noch in haar gebouwen, maar wél in het stadhuis van Brussel.

Dat nieuws brengt nog meer commotie rond organisatie GIAL. Zaterdag raakte al bekend dat de vzw die de informatica beheert bij de stad Brussel, de directeur van de dienst al achttien jaar lang duizend euro per dag betaalt als consultant. De betalingen kwamen aan het licht na een audit op vraag van de nieuwe directie van de vzw. Staatssecretaris voor Digitalisering in het Brussels Gewest Bianca Debaets (CD&V) noemt het een serieus gebrek aan transparantie en efficiëntie.

Onderzoek naar hele vzw

De fiscus start nu een onderzoek naar de vzw Gial, zo bevestigt federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt. “Uit de audit van de vzw zijn er onregelmatigheden gebleken. De fiscus zal nu ook een onderzoek uitvoeren op de hele vzw, om een meer gedetailleerd beeld te krijgen. Dat kan over schijnzelfstandige activiteiten gaan, maar zal zich niet daartoe beperken. Het onderzoek richt zich uiteraard op de fiscale aspecten”, verduidelijkt Van Overtveldt aan Belga.

Het is aan de experten van Financiën om te bepalen hoe het onderzoek zal gevoerd worden, maar vermoedelijk zullen er nog meer elementen in de openbaarheid worden gebracht. Zoals de onthulling van RTBF.

Yvan Mayeur, voormalige burgemeester van Brussel. Foto: BELGA

Woordvoerder Mayeur

Al in 2015 vergadert Gial over de functie van Fabrice Voogt. Een ervaren journalist van Le Soir, maar zoals zwart op wit staat in het rapport van de raad van bestuur, voornamelijk “hoofd van de communicatie-eenheid van Stad Brussel”. Kort gezegd: woordvoerder van toenmalig burgemeester Yvan Mayeur. Alle bestuursleden stemmen op dat moment voor de aanwerving van Fabrice Voogt, behalve Didier Wauters (cdH) die zich onthoudt. Aude Vilain werd benoemd tot assistent bij de communicatiedienst. Ook tijdens deze stemming onthield Wauters zich.

In dezelfde raad vindt ook een andere aanwerving plaats: Aude Vilain zou in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de sociale netwerken van de stad Brussel. Aude Vilain is de dochter van Serge Vilain, die dan reeds 27 jaar aan het hoofd staat van de SRIB (Regional Investment Company of Brussels). Vorig jaar werden Serge Vilain en drie andere directeuren van de SRIB in de pers genoemd vanwege hun buitensporige verloning (1,3 miljoen euro). Net als bij de aanwerving van Fabrice Voogt, bekrachtigt het bestuur de beslissing.

Opnieuw onthoudt Didier Wauters zich ervan. “Ik vond het niet normaal dat op de Gial-loonlijst medewerkers stonden die de communicatie van de meerderheid verzorgden. De toekomst zal uitwijzen dat ik het bij het rechte eind had.”

Globale audit Brussel gevraagd

Na het schandaal rond Samusocial en nu vzw Gial is het voor de groenen tijd om alle “overbezette mandaten” op te doeken. “Waarom duurde het tot het auditverslag van 2017 om te beseffen dat een consultant 17 jaar lang niet kan profiteren van een rijk contract zonder een oproep tot mededinging? Hoe durfden de schepenen, belast met de IT-afdeling van de stad Brussel, een “nep-onafhankelijk” contract te schrijven? Waarom stelde de meerderheid van de PS-MR een directeurspositie in voor een externe consultant, zonder eerst de legaliteit van deze aanpak te verzekeren?”, vraagt Zoubida Jellab, co-fractieleider in de stad Brussel, zich af.

Zakia Khattabi, mede-voorzitster van Ecolo Foto: BELGA

De zusterpartijen benadrukken dat ze in de nasleep van het Samusocial-schandaal al de aandacht hadden gevestigd op het beheer van Gial, maar dat een antwoord uitbleef.

“Het is tijd voor eens en voor altijd orde op zaken te stellen in het hart van de stad Brussel en tegelijkertijd de hoofdstad van ons land. Er moet een halt toegeroepen worden aan de overbezette mandaten, de concurrentie met het Brussels gewest en de belangenconflicten. De geloofwaardigheid van het gewest en onze instellingen staan op het spel”, besluit Zakia Khattabi, mede-voorzitster van Ecolo.