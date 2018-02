De knotsgekke rangschikking van 2018: Club Brugge tiende, Anderlecht elfde en Antwerp rode lantaarn

Er gebeuren rare dingen in de hoogste regionen van de Jupiler Pro League. Van de zes ploegen die op 1 januari op een Play-Off 1-plaats stonden, zijn er vier die midden februari slechts één of zelfs nog geen enkel van hun zes matchen hebben kunnen winnen: Club Brugge, Charleroi, Anderlecht en Antwerp.

Club Brugge en Anderlecht in de rechterkolom, Antwerp laatste

Wie enkel de zes speeldagen van 2018 in beschouwing neemt, ziet zo een knotsgek klassement. Enkel AA Gent zou zijn Play-Off 1-plaatsje van voor Nieuwjaar kunnen behouden, Club Brugge en Anderlecht zouden op de tiende en elfde plaats staan en Antwerp zou zelfs rode lantaarn zijn.

Racing Genk: twaalfde voor Nieuwjaar, eerste na Nieuwjaar

Het contrast tussen de resultaten na Nieuwjaar en de rangschikking op 1 januari is enorm. Zulte Waregem stond toen nog veertiende, maar is in 2018 bij de beste vijf in België. KV Kortrijk is van de zevende naar de tweede beste ploeg gesprongen. Racing Genk stond met Nieuwjaar pas twaalfde - weliswaar met een match minder gespeeld - maar niemand raapte meer punten in het nieuwe jaar dan de Limburgers.