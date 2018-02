Kassa rinkelt voor Standard: voormalige flop levert Rouches nog enkele miljoenen op

De transfer van de Spaanse international Jonathan Viera van de Spaanse eersteklasser Las Palmas naar het Chinese Beijing Guoan is afgerond, zo maakte UD Las Palmas maandag bekend. Dat is goed nieuws voor Standard, dat zo langs de kassa mag passeren.

Viera is een 28-jarige middenvelder die in het seizoen 2014-2015 in de Jupiler Pro League bij Standard aan de slag was, maar er nooit kon overtuigen. Standard haalde de speler voor twee miljoen euro weg bij Valencia, maar hij zou amper zes maanden blijven. Viera kwam over alle competities heen slechts zeven keer in actie, waarvan drie keer in basis. In januari 2015 werd hij uitgeleend aan Las Palmas, dat hem in de zomer daarop voor 900.000 euro overnam. Op de Canarische eilanden brak hij helemaal door en intussen mag de winger zich zelfs Spaanse international noemen.

In de Spaanse pers wordt een transferbedrag van achttien miljoen euro genoemd en dat is goed nieuws voor de Rouches, die nog twintig procent van de transferrechten in handen hebben. In totaal strijkt de Luikse club zo nog 3,6 miljoen euro op voor de speler, die destijds in de Vurige Stede in een totaal van zeven wedstrijden niet verder kwam dan 337 speelminuten.