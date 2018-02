Vier brandhaarden ontdekt na verwoestende brand meubelzaak, parket gaat uit van brandstichting

Brussel - De brand die zondagvoormiddag heeft gewoed in een oude meubelzaak in Sint-Jans-Molenbeek, was naar alle waarschijnlijkheid aangestoken. Dat blijkt althans uit de eerste vaststellingen van de branddeskundige van het Brusselse parket. Die heeft bij zijn plaatsonderzoek immers vier brandhaarden ontdekt. Voorlopig zijn er nog geen verdachten geïdentificeerd, zo meldt het Brusselse parket.

De Brusselse brandweer werd zondagvoormiddag rond 10.00 uur opgeroepen voor de brand in de opslagplaats van een oude meubelzaak aan het Saincteletteplein. De brandweer was erg snel ter plaatse, door de nabijheid van de brandweerkazerne, maar moest meteen versterking oproepen. Het vuur werd uiteindelijk bestreden door een veertigtal brandweerlui, die gebruikmaakten van vier autopompen en drie ladders. Rond 11.30 uur was het vuur onder controle maar waren zowel de opslagplaats als de winkelruimte helemaal vernield. Eén man raakte bij de brand ernstig gewond. Het ging om de uitbater, die bevangen was geraakt door de rook.

“De branddeskundige is maandag ter plaatse gegaan met een branddetectiehond en heeft vier brandhaarden ontdekt”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. “Dat wijst op brandstichting. Het onderzoek wordt nu verdergezet maar voorlopig zijn nog geen verdachten geïdentificeerd.”