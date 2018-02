“Immigratie zal een einde aan Europa maken”

De Hongaarse premier Viktor Orban acht de veiligheid van de EU-grenzen een prioriteit van de Europese Unie. “De EU moet zich niet focussen op de herverdeling (van vluchtelingen) maar op de bescherming van haar grenzen”, zei Orban maandag in Bojana, niet ver van Sofia, na een ontmoeting met zijn Bulgaarse collega Boiko Borissov. “Migratie is gevaarlijk voor de veiligheid, voor onze levenswijze en de christelijke cultuur”, waarschuwde Orban.

Bulgarije heeft de eerste helft van 2018 het EU-voorzitterschap in handen. Orban wees de huidige inspanningen van de EU voor de hervorming van de asiel- en migratiepolitiek categoriek van de hand: “Dit voorstel is op deze wijze en onder deze vorm niet goed”, zei Orban volgens de officiële vertaling in het Bulgaars.

“Wijziging migratieregels”

Enkel de Hongaren en door hen verkozen personen mogen volgens de Hongaarse grondwet bepalen wie in Hongarije mag verblijven”, legde hij uit. Hongarije is bezig met de samenstelling van een pakket wetten over de wijziging van de migratieregels. De discussie over bindende quota vormt een stimulans voor de migratie, klinkt het.

Duidelijke waarschuwing

Orban had zondag in een toespraak over de situatie van het land gewaarschuwd voor de groeiende immigratie naar Europa. “Donkere wolken pakken zich samen boven Europa”, zei hij. Als het zo verder gaat, zal de meerderheid in de Europese grootsteden onmiskenbaar moslim zijn. “De landen houden op te bestaan, het Westen valt, terwijl Europa niet eens merkt dat het bezet wordt”, klinkt het bij Orban. “Dat gevaar brengen de politici in Brussel, Berlijn en Parijs naar ons. Ze willen namelijk dat ook Hongarije hun beleid overneemt, een beleid dat van jullie landen immigratielanden maakt en de weg naar de teloorgang van de christelijke cultuur en de uitbreiding van de islam voor ogen heeft”, waarschuwde de Hongaarse regeringsleider voorts.