Heeft u al eens gekeken hoe lang charcuterie goed blijft na het openen van de verpakking?

Wie een pakje voorverpakte hesp koopt in het warenhuis, kijkt meestal naar de houdbaarheidsdatum. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat die enkel geldt zolang de verpakking gesloten blijft. Eens er lucht aan het vlees is gekomen, blijft het hoogstens nog maar een paar dagen goed voor consumptie. Omdat het dan begint te bederven.

“De houdbaarheidsdatum op een verpakking is een aanwijzing van de producent. Deze datum hangt af van de bewaaromstandigheden in alle verdere schakels van de voedselketen, van producent over alle tussenpersonen ...