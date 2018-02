Timmy Simons slaat volgend seizoen nieuwe weg in

Timmy Simons komt dit seizoen amper nog aan de bak bij Club Brugge. De middenvelder bereidt zich al voor op het leven na zijn voetbalcarrière en heeft al een nieuwe uitdaging gevonden. De ex-speler van Nürnberg wordt volgend seizoen analist en co-commentator bij Eleven Sports, dat de rechten van de Bundesliga binnenhaalde voor de komende drie seizoenen.

De zender stuurde een persbericht de wereld in. “De Bundesliga is nieuw in het sportpakket van ELEVEN SPORTS. Vanaf het seizoen 2018/2019 kunnen de voetbalfans in België op de verschillende platformen van Eleven Sports genieten van de live wedstrijden van Bayern München, Borussia Dortmund en de andere Duitse traditieclubs. Bovendien zal ELEVEN SPORTS onze landgenoten in de Bundesliga zoals Thorgan Hazard, Koen Casteels en Landry Dimata, van dichtbij volgen, met Timmy Simons als de Eleven-expert van de Duitse competitie.”

Voor hij in 2013 terugkeerde naar Club Brugge, speelde Simons drie jaar bij het Duitse FC Nürnberg. “Hij maakt wellicht in de zomer zijn debuut als co-commentator en analist”, klinkt het bij Eleven Sports. “Maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer in aanmerking komt voor een functie bij Club Brugge.” Vorige maand zei Simons dat hij onderhandelt over een andere functie bij Club.