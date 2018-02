Nikita (16) verongelukt op weg naar school: “Ze stond nog stil naast de vrachtwagen”

Gent / Destelbergen - Ze was onderweg naar school. Maar ter hoogte van een druk kruispunt in Oostakker kwam de zestienjarige Nikita Everaert uit Destelbergen maandagvoormiddag op tragische wijze om het leven, na een aanrijding door een vrachtwagen. Bij de Fietsersbond reageren ze hard: “Dit is schuldig verzuim.”

Nikita had maandag pas om 10.30 uur les en was daardoor later dan anders onderweg naar haar school, het Edugo in Lochristi, waar ze sociale wetenschappen volgde. Maar aan de verkeerslichten, op het drukke kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat in Oostakker, liep het mis. De vrachtwagen die rechtsaf sloeg, reed het meisje aan op het fietspad. Nikita kwam onder het gevaarte terecht en overleefde het ongeval niet.

“Vlak voor het ongeval stond ze op het fietspad naast de vrachtwagen te wachten aan de rode lichten. Enkele meters verder is ze uiteindelijk op datzelfde fietspad omver gereden”, zegt haar mama Kathy Deweire.

Volgens het Oost-Vlaamse parket is er alvast geen sprake van een dodehoekongeval. “Uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige blijkt dat het meisje op het fietspad reed en dat de vrachtwagenbestuurder haar had moeten opmerken”, zegt parketwoordvoerder An Schoonjans.

Ook de mama van het meisje kan maar niet begrijpen hoe het ongeval is kunnen gebeuren. “De vrachtwagen had de juiste spiegels om onze dochter te kunnen zien. Toch heeft hij haar in het gezicht geraakt. Op haar fiets was dan weer geen enkele kras te zien.”

Nikita is de oudste van vier kinderen. Ze heeft nog een broer van vijftien en twee zusjes van tien en zes. In haar vrije tijd was ze een scout en ook een grote dierenvriendin. “Ze was dol op paarden en erg geliefd op school”, aldus nog haar mama.

Zwart kruispunt

Het kruispunt waar het ongeval plaatsvond, staat al vijftien jaar op een lijst van “zwarte punten” in Vlaanderen. Toch is de herinrichting nog altijd niet gestart. Daarvoor wijzen Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad Gent naar elkaar. “Wij hadden in 2006 al een voorontwerp klaar”, zegt Marie De Vlieger van het Oost-Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat werd afgevoerd nadat een gepland winkelcentrum er toch niet kwam. Ondertussen ligt een nieuw ontwerp klaar. “Het probleem nu is dat er nog altijd geen overeenkomst is met de stad Gent”, aldus De Vlieger. Stad Gent moet volgens Wegen en Verkeer eerst beslissen over de inrichting van twee straten op het kruispunt.

Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) kaatst de bal terug. “Sinds 2016 is dit kruispunt een prioriteit voor Ben Weyts. Half 2016 kregen wij modelberekeningen van het AWV van de verschillende scenario’s. Daar zaten fouten in. Pas eind 2017 kregen we alles terug. Intussen hebben we een overleg gevraagd.”

“Dit is vooral een dramatisch ongeval”, vervolgt Watteeuw. “Hopelijk is dit een aanleiding om met alle overheden goed na te denken hoe we samen de infrastructuur veiliger kunnen maken.” De herinrichting, er wordt nu gemikt op 2019, komt alleszins te laat voor Nikita.

Schuldig verzuim

De Fietsersbond wil alvast dat de wegbeheerders de gekende zwarte punten ‘zonder verwijl’ aanpakken. “In 2004 was er een ontwerp. In 2012 werd een woning hiervoor onteigend. In 2016 kondigde de bevoegde minister nog aan dat dit zwart punt op de lijst stond van de aan te pakken punten. De nodige financiële middelen werden voorzien en toegewezen om van het kruispunt een rondpunt te maken. Jammer genoeg is er tot op vandaag nog geen veilig kruispunt”, stelt de Fietsersbond, die spreekt van schuldig verzuim.

De vereniging eist dat de zwarte punten onmiddellijk worden weggewerkt, en vraagt aan het Vlaamse Gewest snel een fietsveilige verkeerslichtenregeling op al zijn kruispunten. De stad Gent moet dan weer werk maken van veilige fietsroutes naar alle rand- en buurgemeentes.