Onbekenden gooien hond in waterput en sluiten ingang af met rotsblok

“We hebben al veel gezien en meegemaakt. Maar dit bezorgt ook ons koude rillingen”, zegt een medewerker van vzw Sans Famille nadat ze dit weekend een hond uit een waterput hebben gered. Het dier was daar opzettelijk in gegooid. Nadien werd de ingang afgesloten met een rotsblok.

Het waren voorbijgangers die een hond hoorden janken in het natuurreservaat Devant Bouvignes, vlakbij de Maas en nabij een grote camping in Dinant. Uiteindelijk bleek het gehuil vanuit een waterput te komen. De ingang was afgesloten met een stuk rotsblok. De wandelaars slaagden er zelf niet in om het dier te bevrijden.

Brandweer, politie en de vzw Sans Famille uit Sorinnes werden er bij gehaald om het dier uit zijn benarde situatie te redden. Dat gebeurde met een vangstok voor dieren.

Hoe lang de hond er al zat is niet geweten. Het dier, dat half in het water zat, was alleszins in shock en zwaar onderkoeld.

Het dier, hij kreeg intussen de naam Mozes, bekomt nu in de kennel van de vzw. Hij wordt onderzocht en kan er rustig herstellen. Daarna wordt een adoptiegezin gezocht.

De politie heeft een onderzoek geopend om de dierenbeulen te identificeren.