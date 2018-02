Vrachtwagen kantelt bijna in gat na grondverzakking in Antwerpen

In de Markgravelei in Antwerpen, ter hoogte van het park Hof van Leysen, is de operationele fase van het rampenplan afgekondigd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse omdat er risico was dat een kraan op een bouwwerf zou omvallen.

“Door een lek in de waterleiding is er water in een bouwput gelopen”, zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. “Daardoor is de zijkant van die put deels ingestort.” Een vrachtwagen is door de instorting deels weggezakt en hangt op de rand van de put. “Als die betonpomp zou vallen, dreigt ook een torenkraan op de werf om te vallen”, verklaarde O. Daarom werd de kraan afgebroken.

Nutsmaatschappijen Eandis en Water-link sloten de water- en elektriciteitstoevoer naar de werf af.

Gevaar geweken

Volgens de politie is het gevaar voor de omgeving van Markgravelei inmiddels geweken. De gasleiding in de omgeving is niet beschadigd en de omwonenden die eerder vandaag geëvacueerd werden, mogen terug naar huis.

De werkzaamheden zullen volgens brandweer en politie nog enkele uren duren. De betonpomp die half in de bouwput hangt kan pas getakeld worden nadat een kabel van het hoogspanningsnet afgesloten is. Eerst moet Eandis de stroom omleiden zodat de buurt niet zonder elektriciteit komt te zitten. Er wordt een omleiding voorzien via de Lange Lozannastraat. Ook morgen, op dinsdag, zal er plaatselijk hinder blijven.

