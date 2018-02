Op deze manier oefenen onderzoekers hoe het leven op Mars er zou uitzien

Een team van zes onderzoekers heeft zondag een einde gemaakt aan het ‘D-Mars’ project, een vierdaags experiment in de Negev, een woestijn in Israël. Ze probeerden er te simuleren hoe de leefomstandigheden op Mars er zouden uitzien. De groep bestond zowel uit vrijwilligers als professionals.

Foto: Belga

Het experiment vond plaats in de buurt van de Israëlische gemeente Mitzpe Ramon, een plek die alleen al qua omgeving veel gelijkenissen vertoont met de Rode Planeet. Ook op het vlak van geologie en droogte komt de locatie erg overeen met de omstandigheden op Mars.

De deelnemers aan het experiment moesten verschillende zaken onderzoeken die relevant kunnen zijn bij een toekomstige ruimtemissie naar Mars. Zo werd satellietcommunicatie aan een onderzoek onderworpen, controleerden ze wat de psychologische effecten zijn van vereenzaming en werd uitgevist hoe ze het beste naar leven kunnen zoeken.

Aandacht trekken

Volgens deelnemer Guy Ron, professor aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, is het project niet enkel bedoeld om een ruimtemissie naar Mars in een stroomversnelling te brengen. “We willens eveneens meer aandacht te trekken bij het grote publiek”, vertelde hij. “We willen studenten interesse laten opwekken voor de ruimtevaart.”

Voor de eerste maal werd het ‘D-Mars’ project in Israël georganiseerd in samenwerking met het Israel Space Agency. Het is maar een van de vele Mars-simulatieprojecten die momenteel over de hele wereld plaatsvinden.