Ziekenhuizen vol door griepepidemie, spoedartsen vragen dokters om patiënten niet te snel door te sturen

Vlaamse ziekenhuizen liggen vol. De kans is zelfs groot dat in de komende dagen geplande opnamen zullen moeten worden uitgesteld. Spoedartsen vragen huisdokters ook om patiënten niet te snel door te sturen.

De Belgische spoedartsen en het artsensyndicaat lanceren een oproep waarin ze vragen dat enkel de patiënten die het zwaarst getroffen zijn door de griepepidemie opgenomen worden in het ziekenhuis. “Patiënten met niet gecompliceerde griep worden best thuis behandeld.”

Bij de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA zagen ze vorige week wel een significante toename van het aantal griepgevallen met complicaties. “Het gaat dan vooral om oudere patiënten die bovenop de griep een longontsteking krijgen of andere problemen met de luchtwegen”, zegt Renée Willems van ZNA.

“Bijkomend probleem is dat de vakantie voorbij is en dat er dan altijd een toename is van het aantal opnamen. Spoedartsen vragen daarom dat huisartsen selectief zijn in het doorsturen van patiënten naar de ziekenhuizen.”

Opnamen uitstellen

“Het is zelfs niet uitgesloten dat er in de komende dagen een aantal geplande opnamen zullen moeten worden uitgesteld. We denken dan bijvoorbeeld aan mensen die al een tijdje wachten voor een knieprothese bijvoorbeeld. Dat kan gerust nog een paar dagen worden uitgesteld”, zegt Willems.

Spoedartsen zien ook opvallend veel grieppatiënten die toch gevaccineerd werden met een anti-griepvaccin.

Viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst spreekt van een piekperiode, maar hij ziet de artsen momenteel al “bijzonder verantwoord” te werk gaan.

De griepepidemie nadert stilaan haar hoogtepunt, wat elk jaar weer tot overbezetting in de ziekenhuizen dreigt te leiden.

“De overbezetting in ziekenhuizen is een jaarlijks terugkerend fenomeen in deze periode”, zo bevestigt ook griepcommissaris Marc Van Ranst. “Dat heeft ook te maken met de besparingsrondes, waardoor er minder ziekenhuisbedden zijn.”

Tot grote problemen lijkt dat in elk geval niet te zorgen. “Ziekenhuizen slagen er wel in hun plan te trekken, al zal het op piekmomenten best wel spannend zijn. Maar dit is wellicht een van de topweken want we verwachten dat het aantal griepgevallen de komende weken wel weer zal afnemen.”

“Ik denk dat onze huisartsen nu al heel verantwoord omspringen met het doorsturen van patiënten naar de ziekenhuizen”, zegt Van Ranst. “Ze weten perfect wie ze thuis kunnen laten en wie niet. Als ze dan eens een patiënt doorsturen, dan nemen de ziekenhuizen die maar beter op”, klinkt het. “Het probleem kan zich wel stellen met mensen die uit eigen beweging naar de spoeddienst gaan. Maar gelukkig spelen ook de spoedartsen hun rol. De gezondheidszorg werkt bijzonder verantwoord in deze periode.”