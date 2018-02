Bestuurder (53) overleden na ongeval vlakbij werk

Wevelgem / Menen - Na een zware botsing vlakbij zijn werk is gistermiddag Mario Ackou (53) uit Menen overleden. De metserdiender werd op de Kezelberg in Moorsele gegrepen toen hij met zijn wagen de parking afreed.

Mario Ackou (53) was gisteren voor het bouwbedrijf van Francis Vermeulen als metserdiender in de weer geweest op een werf in Ingelmunster. Toen de Menenaar rond 16.40 uur huiswaarts wilde keren, liep het helemaal mis. Mario reed met zijn witte Volvo C30 van de parking van de bouwfirma op de Kezelberg in Moorsele, maar hij had niet gezien dat van links een Volkswagen Golf kwam aangereden.

De bestuurder, de 23-jarige Miguel V. uit Slypskapelle, was totaal verrast en had geen tijd meer om te remmen. Hij ramde de Volvo langs de bestuurderszijde vol in de flank en duwde die tegen een elektriciteitspaal op de parking van het bedrijf.

Drie kwartier reanimatie

Omdat Mario Ackou gekneld zat en geen teken van leven meer gaf, snelde de hulpverleningszone Fluvia ter plaatse om hem te bevrijden. “De bestuurder zat gekneld met zijn voet. De spoedarts vroeg ons om het slachtoffer zeer snel te bevrijden omdat zijn toestand zeer ernstig was”, zegt officier Jean-Pierre Demeestere van de hulpverleningszone Fluvia.

Op dat moment kreeg Mario Ackou al een hartmassage toegediend. De reanimatie zou bijna drie kwartier duren. De onfortuinlijke bestuurder werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar hij overleed daar aan zijn verwondingen.

Fervent supporter

Ook Miguel V. raakte bij de klap gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. “Hij had vooral pijn aan de knie”, zegt zijn vriendin, die erg aangeslagen was.

Francis Vermeulen, de werkgever van Mario, zag pas wat er was gebeurd toen hij aankwam op zijn firma. “Ik herkende meteen de auto van Mario. Hij werkt al een vijftal jaar voor mij. Het is de eerste keer dat voor mijn bedrijf iets gebeurt, want normaal vertraagt het verkeer hier door de drukte.”

Mario Ackou woonde volgens zijn werkgever in zijn eentje in Menen. Hij had geen dichte familie meer. De man was een fervent supporter van voetbalclub KSCT Menen.