Belgen bij Wolfsburg krijgen alweer nieuwe baas: coach Schmidt stapt zelf op

Martin Schmidt is niet langer de coach van Wolfsburg, zo maakte de club uit de Bundesliga maandag bekend. De Zwitserse trainer stapt na een teleurstellende 5 op 18 “met onmiddelijke ingang” op bij de Wolven. Het is al de tweede trainerswissel bij Wolfsburg dit seizoen. Schmidt nam in september pas het roer over.

De 50-jarige Schmidt nam zelf de beslissing om “plaats te ruimen voor een trainer die deze ploeg nieuwe impulsen kan geven”, schrijft Wolfsburg op zijn website. “Na een verhitte discussie ging de club akkoord met zijn beslissing om op te stappen.”

“De club was ervan overtuigd dat we samen, met Schmidt, het tij konden keren. Maar Schmidt pakte ons op de verrassing en kondigde zijn ontslag aan”, legde algemeen directeur Tim Schumacher uit.

“Wolfsburg moet nu met een nieuwe coach het behoud zo snel mogelijk veiligstellen. We hadden dat doel graag bereikt met Schmidt zelf, maar we konden hem niet ompraten. Dit is teleurstellend, want we geloofden dat hij de juiste man op de juiste plaats was”, vulde sportief directeur Olaf Rebbe aan.

Martin Schmidt ist mit sofortiger Wirkung vom Amt des VfL-Cheftrainers zurückgetreten. pic.twitter.com/fs2sgBLhZZ — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 19 februari 2018

Wolfsburg probeert al enkele weken zonder resultaat het degradatiespook in de Bundesliga af te wenden. Na 23 speeldagen heeft de club van Divock Origi, Koen Casteels en Landry Dimata amper een punt meer dan het onveilige Mainz. Afgelopen weekend leek het een punt te rapen tegen Bayern München, na onder meer een penaltysave van Casteels. In het slot ging Wolfsburg alsnog onderuit.

Het is voorlopig niet duidelijk wie het roer overneemt. Daarover communiceert Wolfsburg dinsdag.