Hij liet zijn jonge slachtoffers toiletbril schoon likken en hondenvoer eten: “Ergste pedofiel ooit” nu veroordeeld

De 29-jarige Matthew Falder is veroordeeld tot 32 jaar cel voor misbruik, afpersing en pedofilie. De rechter noemde de Brit “een verknipte en sadistische man” en sprak de zware straf zonder aarzelen uit. Falder bleek schuldig te zijn aan maar liefst 137 misdrijven, waaronder aanzetten tot verkrachting, seksuele uitbuiting van kinderen, chantage en voyeurisme.

Falders daden waren weerzinwekkend. Het lijstje met aanklachten op dit proces leek wel eindeloos. De Brit verplichtte een tienerjongen om een vierjarige jongen te verkrachten. Zelf misbruikte hij tientallen minderjarigen. Zijn slachtoffers liet hij uitwerpselen eten. Een meisje van vier moest een toiletbril schoon likken. Een ander kind moest hondenvoer eten.

De man uit Edgbaston, die afstudeerde aan de prestigieuze universiteit van Cambridge en aan de slag was als geofysicus, bekende deze week liefst 137 seksuele misdrijven voor het Birmingham Crown Court. Nog 50 andere beschuldigingen ontkende hij dan weer. De hele lijst voorlezen duurde meer dan een half uur op het proces. “Dit maakt hem een van de ergste pedofielen die ons land ooit gekend heeft”, aldus Danny Shaw, gerechtsanalist bij de BBC.

“Meester in het manipuleren”

“In mijn carrière heb ik al veel gezien, maar zo iemand ben ik nog nooit tegenkomen. Matthew Falder genoot ervan”, vertelde onderzoeker Matt Sutton in de rechtszaal. “Zijn grootste motivatie was macht en controle uitoefenen, om pijn en vernedering uit te lokken.” De onderzoeker was ervan overtuigd dat Falder nog veel meer slachtoffers had gemaakt als hij niet gevat was. “Falder geloofde dat hij zo intelligent was, dat hij nooit gepakt zou worden. Hij geloofde dat hij zo slim was, en zo veel kennis had van informatica, dat hij het gerecht altijd enkele stappen voor zou kunnen zijn”, aldus Sutton.

Falder vond zijn slachtoffers immers via het zogeheten ‘dark web’, een verborgen gedeelte van het internet waarop gebruikers anoniem sites kunnen bezoeken. Daar sprak Falder de voorbije zeven jaar meer dan 50 slachtoffers aan. Hij deed zich voor als vrouwelijke artieste onder de aliassen ‘666Devil’ en ‘Evilmind’ en bood zijn doelwitten geld aan in ruil voor naaktfoto’s. Vervolgens chanteerde hij zijn slachtoffers en dwong hij hen nog obscenere en vernederende foto’s te maken. Het gaat onder meer om foto’s waarop kinderen en zelfs baby’s gefolterd worden, luidde het in de rechtbank.

“Falder was een meester in het manipuleren”, luidde het bij de openbaar aanklager. “Hij genoot er duidelijk van om zijn slachtoffers te vernederen. De impact van zijn daden, verspreid over meerdere jaren, was dan ook heel erg groot.” Enkelen van zijn jonge slachtoffers zouden zichzelf zelfs van hun leven hebben willen beroven.

Geshockeerd

Een woordvoerder van de universiteit van Birmingham, waar Falder aan de slag was, zegt “geshockeerd” te zijn door de onthullingen. “Dit zijn vreselijke misdrijven uitgevoerd door een van onze onderzoekers. We zijn diep bedroefd, maar we hebben geen reden om te geloven dat de misdrijven op een of andere manier gelinkt zijn aan de universiteit.” Ook de universiteit van Cambridge, waar Falder tussen 2007 en 2016 studeerde, reageerde al op de feiten. “We zullen onze steun blijven geven aan iedereen die zich zorgen maakt om de zaak.”

Matthew Long, topman bij het Britse National Crime Agency (NCA), bedankte alle slachtoffers voor hun moed om zich te melden. Het gaat voor de NCA trouwens om de eerste succesvolle “Hurtcore”-zaak. Daarbij gaan een groep speurders op het zogeheten ‘dark web’ op zoek naar beelden van verkrachting, moord, foltering, pedofilie, vernedering en andere misdrijven.

Steun

Ondanks alles blijft Falders welgestelde familie de man bijstaan. Volgens zijn advocaat heeft Falder immers spijt van zijn daden en besloot hij “schuldig” te pleiten, zodat zijn slachtoffers de gruwel niet nog eens moesten herbeleven door bewijzen aan te brengen in de rechtszaal. Ook zijn partner blijft na al die jaren trouw zijn rechterhand. Zij wil hem steunen, wanneer hij vrijkomt, om hem dan opnieuw een plaats te kunnen geven in de samenleving.

Dat zal nochtans niet snel gebeuren. De man krijgt immers 32 jaar cel.