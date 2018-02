Voetzoeker ontploft in jas van Anderlechtsupporter Geert (53): zwaar verbrand en trommelvlies beschadigd

Sint-Truiden / Erpe-Mere / Ottergem - Tweedegraadsbrandwonden aan hals en oor en een ernstig beschadigd trommelvlies. Dat houdt Geert De Jaeger (53) uit Ottergem over aan de woelige voetbalmatch Sint-Truiden-Anderlecht. “Een hooligan gooide een voetzoeker, die in de kap van mijn jas bleef hangen en ontplofte.”

Geert De Jaeger, in de regio vooral bekend als nationaal commissaris van de Belgische Wielerbond, is al jaren supporter van Anderlecht. Vrijdagavond woonde hij samen met de supportersploeg van het Houtemse Stamcafé de match STVV-Anderlecht bij. “Ik stond in de M-rangen van het bezoekersvak samen met mijn makkers Andy en Thomas naar de match te kijken toen er hogerop in het bezoekersvak tumult losbarstte. Er werden fakkels aangestoken en er waren knallen te horen.”

Half verdoofd

Foto: hls

“Plots voelde ik een brandend voorwerp in de kap van mijn jas. Nog voor ik het ding er kon uitgooien ontplofte het. Ik was half verdoofd en voelde brandende pijn in de hals en aan mijn oor. Naast mij vielen nog slachtoffers. Een meisje van tien jaar dat vlakbij stond, werd samen met mij afgevoerd naar de EHBO-post. Ik kreeg een kwartier lang lauwe douches en daarna hechtte een dokter mijn bloedende oorschelp. De match was intussen stilgelegd en in totaal werden acht slachtoffers verzorgd in de hulppost. Onbegrijpelijk. Ik supporter al sinds mijn tiende voor Anderlecht en nooit eerder maakte ik zoiets mee.”

Geert heeft geen goed woord over voor de Anderlechtsupporters die verantwoordelijk zijn voor zulke baldadigheden. “Dat zijn geen supporters maar hooligans”, zegt hij. “Ik heb een gerechtelijke klacht ingediend en de politie heeft de beelden opgevraagd van de daders. Ik hoop dat ze de dader die de voetzoeker gooide vinden, dan krijgt hij een gepeperde rekening gepresenteerd.”

Delicate operatie

Geert werkt als tester in technicus in het labo van bankautomatenfabrikant Diebold Nixdorf in Erpe-Mere en is minstens twee weken arbeidsongeschikt. “Ik betaalde nu al 400 euro dokters- en verzorgingskosten maar de specialist heeft gezegd dat er weldra nog een delicate ooroperatie volgt. Niemand weet of ik blijvende schade zal oplopen. Al die kosten krijgt de dader op zijn bord als hij ontmaskerd wordt. Ik vernam dat de politie al twee namen heeft van verdachten. Ik hoop dat ze hen ook de boete van 25.000 euro presenteren die Anderlecht boven het hoofd hangt.”

“Gelukkig zijn er nog goeie sportvrienden zoals mijn clubgenoten Eric, Jeoffry en Frank die mij die avond zijn blijven bijstaan. En proficiat ook voor de mensen van de EHBO-post van Sint-Truiden, die alle slachtoffers professioneel hebben verzorgd.”