De Croo en Oxfam laten audit uitvoeren naar integriteitsprocedures hulporganisatie

Brussel - Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en Oxfam hebben gezamenlijk beslist om een externe audit te laten uitvoeren naar de doeltreffendheid van de integriteitsprocedures van de drie Belgische Oxfam-organisaties. Dat heeft het kabinet van De Croo maandag meegedeeld na een onderhoud van de Open Vld-vicepremier met algemeen secretaris Stefaan Declercq van Oxfam Solidariteit.

De Croo sprak met de vertegenwoordiger van Oxfam op de dag dat de hulporganisatie haar interne rapport over de beschuldigingen van seksueel wangedrag tijdens haar humanitaire missie in Haïti in 2010 openbaar maakte. De minister herhaalde in het gesprek met Declercq dat België het wangedrag van medewerkers van Oxfam UK “totaal onaanvaardbaar” vindt.

Declercq lichtte op zijn beurt aan De Croo het integriteitssysteem toe dat de organisatie intern hanteert. Op basis van dat gesprek hebben Oxfam Solidariteit en de minister gezamenlijk beslist om een externe audit te laten uitvoeren naar de doeltreffendheid van de integriteitsprocedures van de Belgische organisaties, namelijk Oxfam Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels en Oxfam Magasins du Monde.

Daarnaast wil De Croo, in overleg met de sectorfederaties van de ngo’s, een centraal meldpunt anticorruptie en integriteit oprichten. De minister wees er ook op dat Belgische ngo’s sinds anderhalf jaar met scherpere richtlijnen over anticorruptie en integriteit te maken hebben. Op basis daarvan moeten alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking een ethische code opstellen voor hun medewerkers.

Oxfam-medewerkers, onder wie de Belg Roland Van Hauwermeiren, hebben zich tijdens humanitaire missies misdragen en betaalden onder meer prostituees met geld van gulle schenkers.

Excuses

Een afvaardiging van de Britse ngo Oxfam, door het gedrag van enkele medewerkers betrokken geraakt bij een seksschandaal, heeft maandag verontschuldigingen vanwege de organisatie aangeboden aan de Haïtiaanse autoriteiten.

“We zijn naar hier gekomen om het (intern) rapport van de ngo te bepreken met de minister van Planning en om onze verontwaardiging te betuigen en onze excuses aan te bieden aan de Haïiaanse regering en de bevolking voor wat er is gebeurd”, verklaarde Simon Ticehurst, regionaal directeur van Oxfam voor Latijns-Amerika en de Caraïben.