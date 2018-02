Vermaelen kijkt uit naar duel met Hazard: “Hij is wereldtop, maar niemand is te vergelijken met Messi”

Thomas Vermaelen is terug. De verdediger kwam eind november plots boven water bij Barcelona en maakte veel indruk, onder meer in de Clasico tegen Real Madrid. Eind januari liep hij echter een spierblessure op. Daarvan is de Rode Duivel nu hersteld en hij zit in de selectie voor het Champions League-duel met Chelsea. In aanloop naar het duel sprak Vermaelen met The Guardian. “Mensen denken dat het makkelijk verdedigen is bij Barcelona. Ze hebben het verkeerd.”

En of het hel deugd deed, alle lof na de zege tegen Real Madrid. Zeker na alle blessureleed van de voorbije jaren. “Ik heb nooit het gevoel gehad dat het niet meer zou goedkomen, maar al die keren revalideren was wel verschrikkelijk”, zegt Vermaelen aan The Guardian. De Rode Duivel arriveerde na het WK 2014 geblesseerd in Barcelona, waarna een jaar vol miserie volgde.

Maar dit seizoen staat hij er weer en denken ze bij Barcelona zelfs aan een contractverlenging voor onze landgenoot, die nog een verbintenis heeft tot de zomer van 2019. “Ik ken mijn kwaliteiten en weet dat ik het niveau heb om hier te spelen. Het was altijd een zaak om fit te zijn en me goed te voelen. En dat was de voorbije maanden het geval”, aldus Vermaelen. “De Clasico was een test. Je probeert die match voor te bereiden zoals je elke match voorbereidt, maar in je achterhoofd weet je dat het geen gewone wedstrijd is. Het is de match waar iedereen naar kijkt. Ik was vereerd dat ik mocht starten.”

Foto: EPA-EFE

“Het is niet makkelijk verdedigen bij Barça”

Vermaelen heeft altijd bij dominant voetballende clubs gespeeld (Ajax, Arsenal en Barça). In Catalonië krijgt hij wel eens te horen dat het makkelijk verdedigen is bij de blaugrana. “Maar dat zien de mensen verkeerd, er worden veel eisen gesteld”, merkt hij op . “Op de helft van de tegenstander voetballen gebeurt niet vanzelf. Het is omdat we continu de tegenstander onder druk zetten. Doen we dat niet, zouden wij onder druk komen te staan. Het is ook niet gemakkelijk om met 50 meter ruimte in je rug te spelen. Ik heb echter altijd van achteren uit gevoetbald. Het zou voor mij ook niet goed zijn om in een ploeg te spelen waar je de bal gewoon met wegtrappen. Maar het verschil met Ajax en Arsenal is er wel. Het is hier… beter ontwikkeld.”

De volgende opdracht is Chelsea. Of Vermaelen start, is twijfelachtig. Hij is net terug uit blessure en concurrenten Piqué en Umtiti doen het goed, al sukkelt eerstgenoemde met een lichte kwetsure. Als hij speelt, komt hij ongetwijfeld landgenoot Eden Hazard tegen op het veld. “Hij is wereldtop, maar het is gewoon moeilijk om iemand te vergelijken met Messi. Ze hebben wel raakpunten: snelheid, hun kleine gestalte en lage zwaartepunt waardoor ze snel kunnen draaien, en het element van de verrassing. Eden is in goede doen en hij is wereldtop, maar niemand is te vergelijken met Messi.”

“Hazard is wereldklasse”, vindt Vermaelen. Foto: AFP

En Vermaelen is goed geplaatst om dat te zeggen. Ze trainen elke dag samen. Ook voor hem is het nog steeds een speciaal gevoel om de Argentijn van zo dicht te zien spelen. “Het is ongelooflijk. Als je gokt dat hij naar de ene kant gaat, gaat hij naar de andere. Wat hij in de match doet, laat hij ook dagelijks zien op training. Hij is zo moeilijk te verdedigen. Het is puur talent, het ziet er ook allemaal gemakkelijk uit. Voor hem voelt het misschien niet speciaal, maar voor ons is het dat wel.”

Messi wordt vaak gegrepen, maar dat laat de ‘vlo’ niet aan zijn hart komen. “Hij doet gewoon verder als ze hem tackelen. Soms zie je hem iets doen en dan lacht je, ook als he op de bank zit. Het is precies of je kijkt naar hem op je televisiescherm.