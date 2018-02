Agenten trekken grote ogen: bestuurder neemt 14 passagiers mee in auto met 4 plaatsen

Sint-Niklaas - Het leverde hem geen plekje op in het Guinness Book of Records, maar wat de 43-jarige K.H. uit Sint-Niklaas vorig jaar presteerde, is ook niet min.

Toen de politie op 15 juli zijn Mercedes Vito aan de kant zette in Sint-Gillis-Waas zaten, lagen en stonden in de auto maar liefst veertien passagiers. En dat terwijl de wagen maar plaats had voor vier inzittenden en een bestuurder. Het leverde de passagiers een wandeling naar huis op en de bestuurder een afspraak in de politierechtbank van Sint-Niklaas. Die veroordeelde hem gisteren tot een boete van 680 euro.